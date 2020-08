Cibo avanzato: prepara queste 4 ricette velocemente

Perché buttare cibo avanzato? Possiamo cimentarci in 1000 e più ricette per evitare lo spreco. Buttiamo via circa 36 kg di cibo, a testa, all’anno, soprattutto frutta, verdura, pane.

Possiamo rimediare cominciando dalla spesa e dalla conservazione degli alimenti. Ricette con i cibi avanzati, prepariamo 4 ricette gustose.

Lo spreco alimentare è purtroppo uno dei temi più sentiti del momento. Eppure tutti noi siamo soliti considerarlo sempre molto lontano da noi. I supermercati, ad esempio si ritrovano a dover buttare spesso i prodotti scaduti, la verdura che non viene raccolta nei campi oppure ci sono moltissimi locali che cestinano tutto il cibo che non è stato venduto. Ma siamo proprio sicuri di non poter far nulla al riguardo? Iniziamo da 4 ricette facili con alcuni cibi avanzati.

Impariamo a diminuire lo spreco alimentare

Tra il 2018 il 2019 c’è stato un calo degli alimenti che vengono gettati nella spazzatura ma nel mondo si butta via ancora il 30% di cibo disponibile. Come dicevamo, gli alimenti che vengono buttati di più sono la frutta la verdura, il pane, le cipolle, l’aglio, il latte, lo yogurt, i formaggi, tutte le salse e i vari sughi.

Iniziamo col dire che siamo sfortunatamente soliti acquistare quantità eccessive di cibo, così facendo non riusciremo inevitabilmente a far fronte alla loro conservazione. Potremmo davvero attuare dei cambiamenti che porterebbero a delle e consuetudini quotidiane corrette e non dannose per il nostro pianeta. Esistono infatti molti suggerimenti per partecipare in maniera considerevole alla riduzione dello spreco alimentare a partire dalle nostre cucine.

Così, non faremo che aumentare l’impatto positivo e non solo per quanto riguarda il nostro portafoglio, ma sull’ambiente in generale. Vediamo come potremmo iniziare ad organizzarci

Il primo passo da fare è appunto la spesa : di solito la società è abituata ad accumulare anche quando non c’è bisogno di alcuni prodotti. La spesa va pianificata preventivamente pensando a tutte le esigenze di noi stessi e della famiglia ma a breve termine.

: di solito la società è abituata ad accumulare anche quando non c’è bisogno di alcuni prodotti. Quindi ci servirà una lista che preveda tutto il necessario per il menù settimanale. Questa lista non dovrà includere degli alimenti già presenti in casa e quindi superflui.

che preveda tutto il necessario per il Questa lista non dovrà includere degli alimenti già presenti in casa e quindi superflui. Alla base acquisti consapevoli, acquistare quanto basta, quindi articoli indispensabili, alimenti di stagione e magari anche provenienti da produttori locali.

Frigorifero, freezer e perlustrazione accurata

La conservazione in frigorifero gioca un ruolo fondamentale in quanto lo spreco dipende molto da come si ripongono i cibi e nel frigorifero.

Per frutta e verdura è bene tenerla a temperatura ambiente poiché il freddo potrebbe danneggiarle e poi, più in generale, le verdure riposte in frigorifero vanno messe all’interno di sacchetti di carta, hanno bisogno di respirare e quindi non vanno mai lasciate nelle buste di plastica.

Non bisogna inoltre lavare la frutta e la verdura prima di metterle in frigo per evitare l’umidità che favorisca la crescita dei batteri. Che aspetti? Organizza il frigorifero, per ogni alimento la giusta collocazione.

Prima di andare a fare la spesa bisogna perlustrare le nostre credenze e controllare tutti i cibi che sono a ridosso di scadenza, quindi stabilire un ordine per l’acquisto dei prodotti alimentari. Ovviamente i cibi con scadenza più breve andranno sempre riposti a vista così, all’apertura dello scaffale, ce li ritroveremo di fronte senza rischiare di dimenticarli quando la loro scadenza sarà vicina e li consumeremo per tempo.

Il freezer potrebbe essere un buon alleato per salvare i cibi dalla spazzatura. Ebbene sì, il congelatore è un ottimo aiuto per salvare i cibi che in caso contrario rischierebbero di essere buttati, ad esempio, si possono congelare le verdure in eccesso dopo averle lavate e asciugate e tagliate.

Inoltre riusciremo a mantenerle fresche e pronte per l’uso poiché questo passaggio non altera i valori nutrizionali. Quando congeliamo le verdure cotte dobbiamo fare attenzione e lasciarle stiepidire prima. L’unica cosa da evitare è il congelamento di verdura e frutta molto ricca di acqua perché nel processo di surgelazione potrebbero danneggiarsi, niente congelamento per le verdure a foglia verde, cipolle, cetrioli, anguria, ananas, melone.

Per il resto si può surgelare davvero di tutto come il pane fresco, l’erba reumatiche, la carne, il pesce e i cibi cotti. Sarà bene riporli già proporzionati ed in più lasciare sulle confezioni delle etichette specifiche per indicare il tipo di prodotto e la data di surgelazione.

Ecco per voi 4 ricette che si possono creare con il cibo avanzato

Le idee sono davvero moltissime, noi ve ne elencheremo qualcuna per dimostrare quanto sia possibile, con un pochino di fantasia, creare delle pietanze davvero appetitose con degli alimenti che spesso avanzano, così da ridurre lo spreco.

Crocchette di riso venere avanzato e sesamo

Ingredienti (per 13 crocchette): potete tranquillamente utilizzare anche il riso classico bianco, i cereali come farro, orzo e avena. 350 g di riso lessato avanzato, due uova, 20 g di parmigiano grattugiato, 50 g di farina di riso, 10 g di olio extravergine di oliva, basilico fresco, un pizzico di pepe nero, aglio, sale quanto basta, sesamo per guarnire.

Preparazione: vi basterà amalgamare gli ingredienti in una ciotola formare delle piccole crocchette, rotolarle nel sesamo e infornare per 25 minuti a 180°.

Proprietà del riso: Il riso è una fonte di carboidrati complessi con un contenuto minore di proteine e ricco di vitamine in particolare la tiamina, contiene anche molti sali minerali come fosforo e potassio. Preferitelo ovviamente integrale in modo che potrete aumentare l’assunzione di vitamine che, nella versione integrale, sono circa 4 volte superiori a quelle del riso bianco.

Polpette di verza e patate avanzati

Ingredienti: 200 g di verza lessata, 400 g di patate bollite, 80 g di pangrattato, 20 g di pecorino grattugiato, 10 g di olio extravergine di oliva, prezzemolo, sale quanto basta.

Preparazione: potete mettere tutto nel mixer e aggiungere alla fine il formaggio, il prezzemolo tritato e formare delle polpette. Disponete una teglia foderata con carta forno, condite con un filo d’olio per finire e infornate le polpette a 200° per 15 minuti.

Proprietà della verza: possiede un alto contenuto vitaminico ed è molto importante per il processo di coagulazione del sangue, conferisce benefici al livello cardiovascolare grazie all’azione inibitoria di calcificazione nelle arterie.

Stick di polenta avanzata

Ingredienti: 400 g di polenta avanzata, olio evo e rosmarino.

Preparazione: tagliate la polenta cotta avanzata a listarelle, mettetele poi su un foglio di carta forno, cospargeteli di rosmarino fresco e infornate gli stick in forno preriscaldato a 200° per 10 minuti e servitele ben calde.

Proprietà della farina di mais: la farina di mais, oltre ad essere un alimento molto versatile, è un valido sostituto della pasta, apporta una quantità di grassi superiore rispetto alla farina di frumento ma non contiene glutine, adatta anche alle persone che soffrono di celiachia. Il mais è un concentrato di acido folico, di sali minerali come il fosforo, ed è molto utile nel trasporto di energia cellulare.

Torta di pane raffermo

Ingredienti: 100 g di pane raffermo, 150 g di acqua tiepida, 50 g di uvetta sultanina, 20 g di pinoli, 150 g di pere, 100 g di uova, 50 g di cacao amaro in polvere, 8 g di lievito per dolci.

Preparazione: tagliate il pane a cubetti e mettetelo in una ciotola con 150 g di acqua. Versate l’uvetta in una ciotola con la restante acqua e lasciatela ammorbidire per 30 minuti circa. Nel frattempo, regolate la temperatura del forno a 180°, mettete il pane con la sua acqua, senza strizzarlo, nel mixer, e frullatelo.

Aggiungete le uova e frullate di nuovo. Trasferite in una ciotola più grande il composto aggiungendo il lievito e il cacao amaro, mescolate. Scolate e strizzate bene l’uvetta unitela all’impasto insieme ai pinoli e alle pere tagliate a cubetti senza eliminare la buccia, amalgamate bene il tutto. Versate l’impasto in una teglia da torta foderare dapprima con carta forno e cuocete per 40 minuti a 180°.

Meglio è se riuscite a capire già da un menù settimanale pianificato quali sono i cibi da inserire nella lista della vostra spesa, quali consumerete per primi, quali scadono prima e con quanti potrete ricreare pietanze prelibate come queste 4 ricette facili e veloci.