Temptation Island, Filippo difende Antonella Elia: “Ha sofferto molto”

Filippo Bisciglia, subito dopo la fine di Temptation Island, ha difeso Antonella Elia che è stata accusata dal pubblico di aver recitato insieme a Pietro.

Filippo Bisciglia, ieri sera, ha portato a termine la settima stagione di Temptation Island. Stagione che si è rivelata essere un enorme successo, più di quelle che l’hanno precedute. Il conduttore, intervistato dal magazine di Uomini e Donne, ci ha tenuto a ringraziare il pubblico per lo straordinario successo ottenuto, ma non solo. Filippo ha anche speso qualche parola per i protagonisti di quest’anno e in particolar modo per Antonella Elia che, a causa del suo mezzo perdono al fidanzato Pietro Delle Piane, dopo che quest’ultimo non ha brillato per corretta durante il loro viaggio nei sentimenti, è stata fortemente criticata dal pubblico del piccolo schermo.

“Ragazzi, Antonella è così come la vedete” ha premesso Filippo. “E’ una donna che quando si sente attacca, passa subito in difesa” ha spiegato il conduttore. “Sicuramente ha un carattere molto particolare e spesso e volentieri ha delle reazioni davvero imprevedibili” ha aggiunto. “Ma purtroppo è stata segnata da un passato molto difficile e particolare, passato che più volte lei ha raccontato” ha concluso Filippo Bisciglia su Antonella Elia, che ha lasciato Pietro Delle Piane al falò per poi mostrarsi disponibile ad un eventuale ritorno di fiamma. “Posso garantirvi che ha un animo buono” ha aggiunto per poi passare alle altre coppie che hanno messo alla prova i loro sentimenti durante il corso di quest’edizione.

“Non posso nascondere di essermi commosso quando da casa ho rivisto la scena in cui Annamaria Laino, fidanzata di Antonio Martello, raccontava ad Antonella della sua vita e del suo rapporto di coppia. Lei è davvero una donna molto dolce” ha confidato Bisciglia, per poi ammettere che porterà per sempre con sé la memorabile scena di “Chi è Sofia?”, una delle gaffe più belle viste in televisione.

“Il falò più difficile è stato sicuramente quello di Ciavy Maliokapis e Valeria Liberati. In quel momento purtroppo non sono riuscito a contenermi nel ruolo di confidente, quello neutrale da conduttore, quello che prova a far ragionare le coppie sui loro sentimenti, ma sono stato quello della vita di tutti i giorni” ha ammesso il conduttore. “Purtroppo è più forte di me, ma se vedo un uomo discutere in maniera molto animata con una donna intervengo. Lui era molto deluso, ma non la faceva parlare. Non faceva altro che urlarle sopra, avrebbe dovuto lasciarla libera di potersi esprimere” ha concluso Filippo Bisciglia sulle coppie di Temptation Island.

Alessia Marcuzzi pronta per Temptation Island: il messaggio di Bisciglia

Filippo Bisciglia, oltre a commentare le coppie di quest’anno a Temptation Island, ci ha anche tenuto a fare un grosso in bocca al lupo ad Alessia Marcuzzi, che a settembre inizierà un nuovo viaggio dei sentimenti di nuove coppie.

Inizialmente si era parlato di un’edizione interamente dedicata a persone comuni, evitando di ospitare i personaggi del piccolo schermo perché già impegnati con Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, ma secondo recenti indiscrezioni anche quest’anno verrà registrata l’edizione Vip del programma. In quanto si è parlato anche della partecipazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Temptation Island.

“Approfitto dell’occasione per fare un grosso in bocca al lupo ad Alessia” ha subito precisato Filippo Bisciglia ad Alessia Marcuzzi. “A lei voglio molto bene. Pensate che ho iniziato a fare questo lavoro proprio con lei, che al tempo conduceva la sua prima edizione del Grande Fratello ed è stata la prima a pronunciare il mio nome davanti a milioni di persone” ha confidato il conduttore emozionato.

“Sono sicuro che anche quest’anno farà un buon lavoro” ha aggiunto. “Lei è una donna dolcissima e durante i falò traspare molto questa sua caratteristica” ha concluso per poi ringraziare il pubblico per gli ascolti record di Temptation Island.

“Anche quest’anno ho salutato il programma con il sorriso e non è difficile capirne il motivo, visto che da sette anni questa trasmissione mi regala soltanto emozioni positive” ha ammesso il conduttore, che ieri ha mostrato al pubblico il futuro delle coppie dopo un mese dalla fine delle registrazioni. “Gli ascolti sono sempre stati ottimi e vedere il pubblico che dopo sette anni ancora si appassiona alle dinamiche del programma è bellissimo, è una sensazione che non bisogna mai dare per scontato” ha aggiunto.

“Approfitto di questo momento per ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, in particolar modo gli utenti della rete che sono diventati ormai una parte fondamentale del programma“ ha concluso il conduttore. “Ogni puntata è arrivata al primo posto sui trend di Twitter, per non parlare degli streaming delle puntate. Temptation Island è uno degli amori più importanti della mia vita perché dopo ben sette anni lo amo ancora come se fosse il primo giorno ed è una delle poche trasmissioni che nel corso degli anni non fa che aumentare i suoi dati di ascolto” ha aggiunto. “Cos’altro dovrei desiderare di più?”

Temptation Island con Filippo Bisciglia ritornerà purtroppo il prossimo anno, sperando che l’edizione di Alessia Marcuzzi riesca a non far rimpiangere i falò di quest’anno. La sfida sarà dura, ma non impossibile.