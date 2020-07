Temptation Island, Cecilia Rodriguez e Ignazio nel cast? Il gossip

Secondo il giornalista Giuseppe Candela, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a sbarcare a Temptation Island di Alessia Marcuzzi.

Temptation Island giovedì andrà in onda con il suo ultimo appuntamento di quest’edizione con Filippo Bisciglia. Edizione più che fortunata visto che ha ottenuto veri e propri ascolti record.

Nonostante l’avventura dei protagonisti di quest’edizione non sia ancora del tutto terminata, in rete si inizia già a parlare del cast che andrà a formare quella capitanata da Alessia Marcuzzi. Il giornalista Giuseppe Candela, che lavora con portali dal calibro di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, ha anticipato qualche nome che potrebbe approdare sull’isola delle tentazioni. Anche se, è bene precisare, che si era parlato di un’edizione dedicata a persone comuni, visto che andrà ad affiancare la messa in onda del Grande Fratello Vip di Signorini, mi si sa: tutto può cambiare.

Secondo il giornalista, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono nel cast di Temptation Island. La coppia, che pare sia dolce attesa, avrebbe scelto di prendere parte al progetto per mettere alla prova la loro relazione che ormai dura da ben 3 anni.

Giuseppe Candela però non si è limitato a fare i nomi di Cecilia e Ignazio, ma ha aggiunto anche quello di un altro Rodriguez e no, non è Belen.

Jeremias Rodriguez con la sorella Cecilia a Temptation Island? Il rumor

Secondo il giornalista anche Jeremias Rodriguez sarà a Temptation Island. Il giovane rampollo della famiglia più popolare del piccolo schermo, infatti, ha da poco trovato l’amore al fianco di Deborah Togni e quale occasione migliore, se non questa, per comprendere se la loro storia è destinata a durare nel tempo o se è meglio troncarla fin da subito?

Jeremias e Cecilia Rodriguez sarebbero pronti ad approdare all’isola delle tentazioni di Alessia Marcuzzi, anche se ovviamente si troverebbero in due villaggi diversi. Per la coppia di fratelli questa rappresenterebbe la seconda esperienza nel mondo dei reality show insieme e, paradossalmente, anche con Ignazio Moser, visto che hanno partecipato tutti alla stessa edizione del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi.

L’amore tra Jeremias, che ha lanciato una frecciata a De Martino, riuscirà a superare la tremenda prova d’amore?

Il pubblico, invece, sembra non nutrire alcun dubbio per la storia d’amore di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convinti che, qualora l’indiscrezione dovesse rivelarsi vera, uscirebbero più forti di prima.