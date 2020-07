Dieta del magnesio, perdi fino a 7 kg in un mese

Il magnesio fa già parte della nostra vita quotidiana, ma una vera dieta del magnesio aiuta a dimagrire e a rinforzare le ossa

Nell’alimentazione quotidiana il magnesio non dovrebbe mai mancare, perché aiuta a rinforzare il fisico ma anche la testa. Ma avete mai pensato di seguire una vera dieta del magnesio, messa a punto da nutrizionisti esperti? Un regime alimentare che arriva al massimo a 1500 calorie giornaliere ed è ideale per sentirsi sempre in forze.

Sono molti gli alimenti ricchi di magnesio che consumiamo quotidianamente, anche quasi senza farci caso. Frutta secca come noci e mandorle, spinaci e più in generale le verdure verdi, i cereali integrali, i legumi, le banane, l’avocado, il cacao, ma anche lo yogurt. Tutti cibi che danno il, giusto apporto di magnesio. Un minerale che aiuta anche a combattere lo stress quotidiano e regola il ritmo del nostro intestino.

La dieta del magnesio però è qualcosa in più perché assicura un dimagrimento veloce (fino a 7 kg in un mese) e rinforza le ossa. Deve però essere associata ad una buona attività fisica ed esercizi quotidiani. Inoltre non dimenticate mai di bere con regolarità.

Dieta del magnesio, il menù settimanale

Quale deve essere quindi il menù settimanale di una corretta dieta del magnesio? Vi diamo un esempio. Ricordando però che oltre ai tre pasti principali ci sono anche i due spuntini. Per quelli

potete scegliere tra 3-4 noci o mandorle, un frutto, uno yogurt magro.

Lunedì

Colazione: caffellatte, 2 fette di pane integrale con fesa di tacchino o olio evo

Pranzo: 100 g di carne magra con 250 g di insalata mista con 30 g di avocado, 20 g di pane integrale e un frutto

Cena: 60-70 g di formaggio fresco, insalata mista o 200 g verdura cotta al vapore, 20 g di pane

Martedì

Colazione: latte e caffé, 2 fette di pane integrale con formaggio magro o olio extravergine

Pranzo: 80 g di riso integrale con verdure cotte al vapore e insalata verde con noci

Cena: frittata con un uovo, verdure e 20 g di pane e un frutto

Mercoledì

Colazione: tè, yogurt bianco al naturale, un frutto

Pranzo: cous cous di verdure, insalata mista

Cena: zuppa di legumi e cereali, verdure di stagione cotte al vapore

Giovedì

Colazione: latte e cacao con 30 g di cereali integrali

Pranzo: 40 g di lenticchie al sugo con 150 g di patate cotte al vapore

Cena: passato di verdura e 100 g di prosciutto, 20 g di pane integrale e un frutto

Venerdì

Colazione: caffè latte, fette biscottate integrali con 100g di ricotta

Pranzo: 100 g nasello, 200 g di verdure a foglia verde come bieta, spinaci cotti al vapore, pane 20 grammi.

Cena: tramezzino di pane integrale con pollo, insalata, pomodori e asparagi e un frutto

Sabato

Colazione: tè, yogurt bianco al naturale, un frutto

Pranzo: pasta e ceci, insalata verde con semi oleosi misti

Cena: 1 uovo strapazzato, insalata, verdure miste e 20 g di pane

Domenica

Colazione: latte e cacao con 30 g di cereali integrali

Pranzo: passato di verdure o vellutata, 100g petto di tacchino alla piastra

Cena: 100 g petto d tacchino, verdure cotte a vapore con 20 g di pane