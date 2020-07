Flavio Briatore lascia a casa la Gregoraci: il nuovo flirt sullo yacht

Il nuovo flirt di Flavio Briatore (naturalmente non confermato) ha solo 24 anni ed è bellissima. Elisabetta Gregoraci sembra essere un ricordo del passato.

Flavio Briatore, 70 anni compiuti da poco, non ha ancora perso lo smalto da latin lover. Il ricchissimo imprenditore ha stabilito la propria residenza nel Principato di Monaco ma non rinuncia alle vacanze nella sua adorata Sardegna, dove tra l’altro possiede e gestisce vari locali di altissimo livello.

Naturalmente in Sardegna Flavio arriva con il proprio yacht sul quale, nel corso degli anni, si sono avvicendate diverse ospiti d’eccezione. Tra queste, non più di due anni fa, anche la bellissima (e all’epoca ancora sconosciuta) Taylor Mega.

Da quel momento in poi le testate di gossip concentrarono la loro attenzione sulla sensuale amica di Briatore e, naturalmente, anche all’epoca si ipotizzò un flirt che non è mai stato confermato da nessuna delle due persone coinvolte.

La nuova amica di Flavio Briatore si chiama Maria Ludovica Campana ed, esattamente come Taylor, è un’influencer dalle enormi ambizioni.

Ventiquattro anni, diplomata all’Istituto di Moda Marangoni di Milano e diventata stilista per un proprio marchio di swimwear, Maria Ludovica Campana è chiaramente il tipo di donna che piace a Flavio Briatore: giovanissima, bellissima, ambiziosa.

La bella Maria Ludovica è stata avvistata sullo yacht di Briatore in Sardegna e pare che i due siano stati inseparabili per diverso tempo.

Tutto farebbe pensare quindi all’ennesima “amicizia piccante” dell’imprenditore milanese, che stavolta sarebbe stato ammaliato non soltanto dal fisico spettacolare di una donna ma anche dai suoi molteplici interessi e da uno spiccato talento imprenditoriale.

Mentre sui pregi caratteriali di Maria Ludovica non è possibile mettere una mano sul fuoco, dal momento che si sa pochissimo di lei, della sua indiscutibile bellezza ci sono decine e decine di prove fotografiche.

Secondo i bene informati i due si sarebbero incontrati durante una cena a Porto Cervo e da lì sarebbe nata l’idea di trascorrere qualche giorno assieme sullo yacht di Briatore.

Contrariamente alla Mega, però, Maria Ludovica Campana non ama affatto realizzare video e storie di Instagram in cui parla con i follower: il suo profilo Instagram è una lunghissima galleria di foto e nei pochissimi video presenti Maria Ludovica non fa sentire mai la propria voce.

Durante i mesi del lockdown moltissimi appassionati di gossip e di fan di Elisabetta Gregoraci e di Flavio Briatore avevano sperato che la nuova armonia familiare creata dai due intorno al piccolo Nathan Falco potesse sfociare in un ritorno di fiamma.

Evidentemente le cose non sono andate come speravano i più romantici e i due hanno deciso di non trascorrere le vacanze assieme. Nathan Falco però è partito con il papà per la Sardegna, accompagnandolo in un viaggio che Flavio ha definito “un po’ di lavoro, un po’ per il relax”.