Olio, limone e aceto tre ingredienti base per le nostre cucine e per le nostre ricette culinarie. Ma che succede se le utilizziamo per la cura del nostro corpo? Scopriamolo insieme…uno vi sorprenderà!

Il mondo è bello perché è vario. Ed è altrettanto bello perché nella varietà si riscoprono le piccole cose e le piccole usanze della nostra tradizione che talvolta vanno perse negli anni.

I cosiddetti “rimedi della nonna” soprattutto per la cura della pelle non sono altro che l’utilizzo di prodotti di origine naturale che assolvono determinate funzioni, come ad esempio l’aloe vera utilizzata per depurare il fegato o il miele dai suoi mille benefici per la cura della pelle e dei capelli.

Oggi parleremo di altri tre prodotti altamente rinomati per le loro doti curative, depurative o nutrienti…uno vi sorprenderà!

Olio, aceto e limone: tre ingredienti naturali

OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

L’olio extravergine d’oliva oltre a rendere i piatti più gustosi ha delle proprietà nutriente ed emollienti per la nostra pelle e per il cuoio capelluto. Difatti contiene la vitamina E, un antiossidante che aiuta a contrastare i radicali liberi che causano l’invecchiamento della pelle. Inoltre, può aiutare a lenire i dolori articolari, dovuti a forme di artrosi o infiammazioni.

Per un uso ottimale è preferibile utilizzarlo post-rasatura sui posti più sensibili in quanto permette di prevenire l’arrossamento della pelle. Invece per quanto concerne l’utilizzo per i capelli, l’olio d’oliva può essere utilizzato per fare degli impacchi sui capelli secchi.

Le sue rinomate proprietà nutrienti arricchiscono anche il capello più secco e crespo!

LIMONE

Come per l’olio extravergine d’oliva anche il limone contribuisce al mantenimento di una pelle giovane e morbida, grazie alla vitamina C.

C’è da dire che gli agrumi in genere contribuiscono alla lotta agli inestetismi della pelle, ma il limone in particolare è tra i tanti uno dei rimedi naturali per la lotta contro i brufoli e gli arrossamenti della pelle. Molto indicato per chi ha una pelle a tendenza grassa.

Ma quello che forse non sapevate è che il succo di limone è un ottimo detergente struccante 100% naturale. Difatti imbevendo un dischetto di cotone o un cotton fioc in del succo di limone e strofinandolo sulla pelle lascia un senso di freschezza e di morbidezza.

Inoltre, il limone per le sue proprietà astringenti può essere un fedele alleato per la lotta alla forfora.

ACETO

Se parliamo di effetto astringente non possiamo che nominare l’astringente per eccellenza: l’aceto. Sulle sue proprietà benefiche per la pelle nessuno ha dubbi.

L’aceto leviga l’epidermide e permette la chiusura dei pori dilatati grazie alle sue numerosi componenti che ne fanno un antiossidante naturale in grado di contrastare l’invecchiamento cellulare. inoltre è molto utilizzato per le punture di insetto, zanzare e per i funghi.

Ci sono piccole differenze tra aceto bianco di mele e aceto rosso di vino. In particolare l’aceto di mele può essere utilizzato per curare le micosi e per la salute dei piedi.

Ma c’è un altro modo in cui può essere utilizzato e che forse non sapevate: l’aceto di mele può essere utilizzato per contrastare la puzza dal sudore! Come fare? Semplice. Basta bagnare un tovagliolino nell’aceto e strofinarlo nelle aree interessate subito dopo la doccia.

Un ottimo rimedio naturale per le sudate estive!

Federica D’Amico