Giorgia Palmas, coccole in gravidanza: gli scatti in Sardegna con Magnini

Giorgia Palmas si appresta a partorire, in attesa del lieto evento trascorre le vacanze con il compagno (promesso sposo) Filippo Magnini. Le foto della coppia in Sardegna.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno mantenuto la promessa, riposo e tranquillità in vacanza prima della gravidanza della celebre sarda che darà alla luce un figlio dopo aver consolidato il rapporto con il campione di nuoto. Magnini diventerà papà per la prima volta, per questo forse c’è un po’ di apprensione: quella sana che permette di affrontare ogni passo con il giusto equilibrio e senza strafare.

La splendida cornice che fa da contorno alla dolce attesa di questa creatura è la Sardegna che illumina i volti dei due promessi sposi con il calore e l’ospitalità che è congeniale a quelle terre. Famiglia in procinto di allargarsi e voglia di “staccare la spina”, almeno momentaneamente, dopo un anno particolarmente intenso e complesso. Per questo le foto in spiaggia, postate dalla conduttrice su Instagram, sono sempre accompagnate da un sorriso splendente: segno che la serenità non manca e neppure un pizzico di ironia.

Giorgia Palmas, amore e mare in gravidanza: gli scatti più belli

Visualizza questo post su Instagram Estate 2020 🐡❤️ #indimenticabile Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82) in data: 21 Lug 2020 alle ore 8:21 PDT

La coppia passa il tempo a coccolarsi prendendosi cura l’uno dell’altra, fra bagni refrigeranti e scatti particolarmente invitanti al sole. Nonostante la gravidanza, Giorgia Palmas è riuscita a mantenere una forma fisica invidiabile ed un fascino in grado di incantare i fan di Instagram. Non finiscono mai, infatti, i contributi della presentatrice – momentaneamente in pausa da Milan Channel – che mette in mostra diversi outfit: costumi, parei e tanto altro ancora che stuzzicano non poco l’immaginazione dei fan. La tintarella, poi, rende tutto più omogeneo e attraente.

Insomma, Giorgia Palmas e Filippo Magnini ce la stanno mettendo tutta per portare a termine nel migliore dei modi questa gravidanza: intanto nutrono il piccolo con il bene primario più prezioso in circolazione, l’amore. Al fatidico benvenuto manca sempre meno ed entrambi vogliono farsi trovare pronti. Non senza esitazioni, ma con il cuore a mille.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Michela Persico | Followers a rapporto per il nome del figlio: la scelta – FOTO