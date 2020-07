Belen Rodriguez, che fascino in bikini: lo scatto perfetto per i fan

Belen Rodriguez vola a Ibiza per godersi un po’ di meritato riposo e tentare di sfuggire ai rumors di gossip. La showgirl incanta in bikini su Instagram.

Proseguono le vacanze di Belen Rodriguez a Ibiza, le vicende feriali dell’argentina, impegnata anche in diverse campagne pubblicitarie per altrettanti brand di intimo, si intrecciano con la vita vissuta in Italia. Belen, infatti, per un’altra estate è al centro del gossip nostrano: sembrerebbe, oramai, certa la rottura con Stefano De Martino. I due sarebbero ai ferri corti, come testimonia un episodio al limite della tensione fra l’ex coppia all’aeroporto di poco tempo fa.

Il recente passato s’intreccia con il presente che vede spegnersi un ritorno di fiamma fra la modella e showgirl ed il ballerino arrivato proprio l’estate scorsa dopo un periodo di separazione: di mezzo ci sarebbe il presunto tradimento di lui con Alessia Marcuzzi, nota conduttrice Mediaset, per certi versi collega della Rodriguez che, però, fa anche altro.

Belen Rodriguez a Ibiza: “Lontano dai pettegolezzi”

Il lavoro da modella, tuttavia, non ha distolto Belen Rodriguez dalle cose importanti che deve avere una coppia degna d’esser chiamata tale: amore e solidità. Evidentemente, con De Martino mancavano entrambe le cose, tanto che proprio lei dopo aver scoperto la presunta infedeltà – smentita da De Martino e la Marcuzzi – avrebbe spifferato tutto a Dagospia (il primo a lanciare l’indiscrezione) per poi volare lontano fra le braccia dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi.

Le foto recenti che ritraggono l’argentina e l’imprenditore stretti in lunghi e passionali abbracci, conditi da qualche bacio focoso, non sono – sottolinea Belen – il segno di un nuovo impegno sentimentale: “Se mi innamorerò, ve lo farò sapere”, aveva detto lei non molto tempo fa facendo il verso – diciamo così – ad una simile precisazione dell’ex partner che aveva chiesto discrezione a cronisti e paparazzi su una possibile nuova relazione e in merito al presunto tradimento che è, tutt’ora, ufficialmente smentito.

Intanto la showgirl continua a catturare l’attenzione dei propri fan su Instagram: l’argentina sfoggia in maniera spontanea ed invitante i costumi della sua linea di intimo “Me Fui”. La nuova collezione sta riscuotendo più successo del previsto, merito anche delle forme generose di Belen e la sorella Cecilia. Ci sarà tempo per ripartire, professionalmente e sentimentalmente, ora è giusto lasciare spazio alle meritate vacanze. Belen in questo trova il sostegno anche della madre: “Starò sempre dalla parte dei miei figli”, ribadisce Veronica Cozzani. Dunque i Rodriguez fanno quadrato dinnanzi al mare ibizenco perché dalle onde non si dia ulteriore adito alla burrasca mediatica.

Visualizza questo post su Instagram @mefuireal Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 26 Lug 2020 alle ore 11:27 PDT

