Ilary Blasi troppo rifatta? La foto in vacanza scatena il web

Ilary Blasi ha esagerato con i ritocchini al viso? Una foto che ritrae in vacanza la moglie di Francesco Totti ha diviso il web.

Ilary Blasi è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Il pubblico ammira, oltre che le sue doti da conduttrice, la sua innata simpatia e la sua bellezza. Quest’ultima però ha diviso e non poco il pubblico della rete che ha trovato l’ultimo scatto postato dalla moglie di Francesco Totti un po’ troppo diverso dal solito. In che senso?

Gli utenti della rete sono convinti che la conduttrice abbia ricorso un po’ troppe volte all’aiuto del chirurgo rovinando il suo bel viso. Sotto alla foto postata, che trovate a fine articolo, gli utenti della rete hanno commentato rammaricati lo scatto, affermando che prima dell’aiuto del chirurgo era decisamente più bella.

“Ti stai rovinando con tutto sto botulino! Basta, sei bella lo stesso! ha scritto un utente sotto al post della Blasi, che si trova in vacanza con suo marito Francesco Totti. “Basta con questa chirurgia plastica … e punturine” ha commentato un altro fan della conduttrice.

Ilary Blasi si è rifatta troppo? Il popolo della rete sembra non avere dubbi, anche se è una buona fetta del suo pubblico è intervenuto per difenderla.

Ilary Blasi divide il web: troppo rifatta o cattiveria gratuita?

Ilary Blasi, ovviamente e con giusta causa, non ha dato peso ai commenti negativi ricevuti sul suo profilo Instagram. Anche perché ci hanno pensato alcuni suoi fan ad intervenire in suo fan favore, facendo notare che se anche la moglie di Francesco Totti avesse esagerato con i ritocchini non sarebbe di certo un loro problema o che la renda meno una bella del solito.

Ovviamente è bene precisare che qualora Ilary abbia realmente deciso di fare alcuni ritocchini al viso è una decisione che riguarda soltanto lei e non di certo il popolo della rete, che rimane libero di esprimere il suo parere senza però sfociare nella cattiva educazione.

Ilary Blasi, che pare essere pronta per il quarto figlio, è libera di fare quel che vuole del suo corpo. Come qualsiasi altro essere umano.

Visualizza questo post su Instagram Non perdere mai di vista l’obiettivo Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 25 Lug 2020 alle ore 2:18 PDT

Ilary Blasi e Francesco Totti, intanto, si godono le meritate vacanze. In quanto il ritorno sul piccolo schermo degli italiani di lei è previsto per la prima parte della stagione televisiva con l’inizio de Lo Show dei Record, ma è ancora tutto da confermare.