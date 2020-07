Come capire se il tuo ex ritornerà nella tua vita

Vi siete lasciati da poco ma confidi ancora in un suo ripensamento? questi segnali fanno ben sperare che ritornerà sulla sua decisione.

Lasciarsi è una decisione non sempre facile, non sempre condivisa. A volte è una decisione imposta dall’altro consapevole delle sue scelte, di suoi sentimenti e dei suoi desideri. Chi viene lasciato ha il cuore spezzato e prova un dolore indescrivibile e può perfino sperare in un ritorno dell’ ex fino a molti mesi dopo la rottura. Se questo è il tuo caso e vuoi capire se il tuo ex tornerà da te, ecco i 5 segni che lasciano ben sperare in un ripensamento.

Il tuo ex ritornerà da te? Ecco i segnali da considerare

In questo momento siete ufficialmente due ex. Tutti i tuoi bellissimi piani per il futuro e i tanti sogni che avresti voluto ealizzare con l’atro sono andati in fumo, è tutto finito. I motivi che hanno portato a questa rottura possono essere diversi: routine , incompatibilità caratteriale e discussioni incessanti, bugie, tradimenti… qualunque sia stato il motivo oramai resta solo un cuore infranto da un amore finito. Ma siete davvero giunti al capolinea? Nonostante tutto ti ritrovi ancora a guardare le vostre foto, a pensare ai bei tempi insieme e a sperare che bussi alla tua porta e che ti dichiari di nuovo il suo amore per te. Se esiste anche una sola possibilità che possa ripensarci lo scoprirai leggendo questo articolo e se dovesse tornare prima di dargli una risposta dovresti fare una riflessione: tornare insieme all’ex: le cose su cui riflettere assolutamente prima di farlo.

Non sempre la rottura dipende dalla fine dei sentimenti

Non sempre ci si lascia perchè finisce l’amore, anzi può capitare che un tempo di separazione possa far riflettere e suscitare rimorsi e domande. Prendendo le distanze da una persona ci si potrebbe rendere conto di aver perso anche la felicità a causa della mancanza l’altro. Se questo dovesse accadere l’altro riproverà a tornare sui sui passi e ad intraprendere la via di una riconquista romantica probabilmente ignorando che rimettersi con un ex può distruggere il cervello secondo questo studio.

Come fare a capire se lui/lei è sulla strada del ritorno? Semplice, basta considerare alcuni semplici indizi ma ricordate che lui e lei agiscono in maniera differente.

I segni che LEI vuole tornare con l’ex:

– Non interrompe i contatti



Quando una donna è sicura della scelta fatta non si volta indietro, non lascia spiragli, non manda sms. Un atteggiamento contrario potrebbe indicare che non sia pronta ad andare avanti senza di te e a tagliare definitivamente ogni legame. Tuttavia, a volte una donna mantiene i contatti con un ex perchè ci sono figli in comune o per abitudine.

– Controlla l’ex



Se una donna continua a controllare il suo ex, facendo domande ai suoi amici e / o familiari, ovviamente è ancora interessata a lui e inconsciamente tenta di capire se lui è riuscito a voltare pagina.

-Ricorda i piacevoli momenti trascorsi insieme

Se una donna ricorda i bei tempi insieme o un episodio particolare con nostalgia significa che quei momenti le mancano è nostalgica e lo vuole palesare.

– Cerca di suscitare la sua gelosia

Alcune donne specie quelle che sono state lasciate per un’altra, potrebbero cimentarsi in una nuova relazione e palesarla sui social per ferire l’ex. Probabilmente cercano di innescare la gelosia nell’ex e farlo reagire facendogli capire cosa ha perso.

– Esprime i suoi sentimenti

A volta la sincerità paga più dei giochini così una donna può decidere di optare per la carta della confessione e dichiarare il suo amore per il suo ex.

I segni che LUI vuole tornare con l’ex

Quando un uomo pensa di tornare sui suoi passi lo dimostra attraverso diversi segni:

– La segue sui social network

Ad ogni suo post o commento lui reagisce con un clic su “mi piace” o un altro commento. Questo atteggiamento nasconde che è ancora ossessionato dalla ex.

– Invia messaggi privatamente

Potrebbe capitare che l’ex invii dei messaggi privati alla ex che apparentemente non significano nulla. L’intento è quello di vedere come reagisce l’altro e di dire ” Io ci sono”.

– Non frequenta altre donne



Un uomo che decide di onorare il suo celibato dopo una rottura e prendersi il suo tempo potrebbe aver bisogno di tempo per guarire le sue ferite. Probabilmente non ha dimenticato la sua ex e non riesce ad andare avanti senza di lei.

– Appare per caso in posti dove sa di trovare la ex

Che combinazione, sembra un caso che lo si incontri da per tutto ma non lo è. E’ intenzionato a rivederla e per questo setaccia tutti i posti dove sa benissimo di avere un’alta probabilità di icontrarla. Fingerà di avere un appuntamento con amici ma probabilmente desidera altro.

– Le dice che gli manca

Quando un uomo mette da parte il suo orgoglio e confessa alla sua ex che lei le manca è un segno che vuole tornare con lei.

Nel caso in cui nessuno manifesti l’intenzione di tornare insieme all’altro questo video vi fornirà dei consigli per superare questo dolore e ritrovarvi nella vostra interiorità.

Superare una rottura significa ritornare ad occuparsi di se stessi, riparare il dolore e trovare qualcosa che possa rigenerarci guardando al futuro con fiducia.