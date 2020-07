Can Yaman fa sognare e manda in delirio i fans: il look con camicia bianca e jeans fa letteralmente impazzire tutti, foto.

Camicia bianca, jeans stretti e strappati per Can Yaman che torna a far sognare i fans mostrando i suoi muscoli fasciati in un outfit che ha mandato in delirio i fans. Sorridente, con i capelli corti e la barba, l’attore ha nuovamente collezionato quasi un milioni di like da parte di fans provenienti da tutto il mondo.

Oltre ad essere amatissimo in Turchia, infatti, Can ha letteralmente conquistato il pubblico italiano dalla scorsa estate quando ha debuttato sui teleschermi italiani con la soap opera Bitter Sweet. In questa estate, invece, sta facendo sognare con Daydreamer – Le ali del sogno in cui interpreta un affascinante fotografo che s’innamora della sua assistente.

Tutti pazzi per Can Yaman: ecco cosa chiedono i fans

In Turchia, tutto ciò che riguarda Can Yaman si trasforma in un inciredibile successo. E’ quanto sta accadendo con la sua ultima fatica televisiva dal titolo Bay Yanlis, una soap opera che il pubblico spera di poter vedere presto in onda la nuova soap con l’attore che sta battendo tutti i record.

Su Twitter, sta spopolando l’hashtag #BayYanlisMediaset con tantissimi utenti che, come fa sapere anche Novella 2000, si rivolgono a Mediaset spiegando i motivi per cui la nuova soap dovrebbe essere trasmessa su canale 5 come le altre soap opera su canale 5.

“Cara Mediaset ricordati che Bay Yanlis è quasi a livelli mondiali. E noi italiani non possiamo farci scappare una bella serie così allegra e piena di emozioni. Il pubblico è sovrano e visto gli ascolti che fa anche noi vogliamo qui Bay Yanlis. Che sia chiara una cosa: noi non guardiamo la serie perché Can Yaman è bellissimo e muscoloso ma la guardiamo perché lui quando recita sembra reale. Poi anche la Gurel è bravissima e dunque merita che Mediaset la porti anche qui questa serie e bella e gioiosa”, è uno dei tanti messaggi.

Mediaset darà ascolto ai fans di Can Yaman? In attesa di scoprirlo, i fans si godono i muscoli e la bellezza del loro beniamino.