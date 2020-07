Can Yaman a DayDreamer: Mediaset svela il futuro della soap

Cosa ne sarà di DayDreamer con Can Yaman dopo la fine del periodo estivo? Mediaset ha finalmente svelato il futuro della soap.

Can Yaman ha letteralmente conquistato il pubblico del piccolo schermo non solo grazie al suo prestante fisico, che parliamoci chiaro non passa di certo inosservato, ma anche grazie alle storie che vive grazie al suo personaggio nella soap DayDreamer. I telespettatori sono preoccupati che lo show, iniziato come sostituto di Uomini e Donne di Maria De Filippi durante il periodo estivo, possa terminare durante i primi giorni di settembre facendoli aspettare il prossimo anno per il finale.

Lo stesso meccanismo fu adottato per la soap Cherry Season, che fu divisa in due parti e trasmessa in due esteti diverse. Mediaset ha scelto la stessa sorte anche per il nuovo lavoro di Can? L’azienda, dopo settimane di silenzio, ha rotto il silenzio su Twitter, confermando che la soap andrà avanti fino alla conclusione della propria storia.

DayDreamer di Can Yaman andrà in onda anche a settembre. I suoi fan, quindi, possono dormire sogni tranquilli e continuare ed ammirare i suoi muscoli in bella vista, ma le puntate saranno trasmesse allo stesso orario andando in conflitto con il dating show di Maria De Filippi? Assolutamente no, ecco quando andrà in onda.

Quando andrà in onda DayDreamer con Can Yaman a settembre

DayDreamer, quindi, quando andrà in onda? La soap opera che vede protagonista Can Yaman dovrà convivere, per le puntate che restano, con Il Segreto, che è definitivamente crollato, tant’è che in Spagna è stato cancellato.

Almeno per il momento, però, Mediaset non si è ancora sbilanciata se andrà in onda al posto delle avventure di Puente Viejo oppure subito dopo. Quel che è certo è che la sua collocazione non intralcerà in alcun modo la messa in onda di Uomini e Donne con Maria De Filippi.

Non si esclude, tra l’altro, visto il successo che sta ottenendo, che Can Yaman venga chiamato da Mediaset per realizzare una fiction tutta italiana, che sicuramente si rivelerebbe essere un gran successo. Magari sarebbe la volta buona per fare chiarezza sulla cena insieme a Francesca Cipriani.

Can Yaman con DayDreamer si è rivelato essere la rivelazione di quest’estate e la fortuna del palinsesto di Mediaset. Era impossibile rimandarlo visti gli ottimi ascolti.