Can Yaman sfoggia i muscoli sulla passerella del porto e infrange ogni recordo con la sua nuova fatica televisiva, la serie tv Mr. False, non ancora arrivata in Italia. Le sue foto.

Can Yaman continua a battere ogni record e a sfoggiare i muscoli su Instagram. Alto, possente e con un fisico atletico e super allenato, l’attore turco, attualmente protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno, in onda tutti i giorni, alle 14.45 su canale 5, fa strage di cuori ogni volta che pubblica una foto su Instagram.

Can Yaman, un fascio di muscoli su Instagram: fan in delirio

Can Yaman per cui ha perso la testa Francesca Cipriani è la star del momento. Non c’è foto che pubblichi su Instagram che non porta a casa migliaia di like e commenti. Tutte le sue serie tv, inoltre, battono ogni record di spettatori. Mentre in Italia, il pubblico si sta appassionando sempre di più a Daydreamer – Le ali del sogno, in Turchia, l’attore, sta battendo ogni record con Mr. False (Bay Yanlış in Turchia) in cui recita accanto a Ozge Gurel con cui ha fatto innamorare gli italiani con la soap opera Bitter Sweet, trasmessa da canale 5 nel 2019.

Dopo aver incantato tutti con il nuovo look sfoggiando un taglio di capelli sbarazzino invece della lunga chioma che ha in Daydreamer, l’attore, nell’ultima foto pubblicata su Instagram, ha sfoggiato il fisico portando a casa più di 790mila like e migliaia di commenti.

“Perché tu sei un essere speciale e noi avremmo cura di teee sei stupendissimoooo”, scrive una fan. Ed altri aggiungono: “Sono al mare anche io ma di fighi come te manco mezzo!”, “Ad un tratto la nostra giornata diventa meravigliosa”, “Divino”, “Sei la perfezione fatta persona”, “Notevole anche con il capello corto”, “Bello come il sole”, “La perfezione esiste”, e così tanti altri.