Temptation Island, Alessandro Basciano: “Aperto gli occhi a Valeria”

Alessandro Basciano, dopo l’esperienza a Temptation Island, ha fatto chiarezza sul rapporto con Valeria Liberati e sul bacio che ha fatto impazzire il web.

Alessandro Basciano è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione andata in onda di Temptation Island. L’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, che ora è incinta, si è fatto notare grazie al suo avvicinamento alla fidanzata Valeria Liberati che, dopo averlo baciato, ha trovato il coraggio di interrompere la sua relazione con il fidanzato Ciavy Maliokapis. Relazione che, in maniera abbastanza lampante, erano anni fosse terminata.

Alessandro, tra le pagine del magazine di Uomini e Donne, ha rilasciato la sua prima intervista, chiarendo di essere contento del percorso iniziato con Valeria, ma precisando anche che al di fuori del programma per lei ci sarà soltanto in veste di amico. In quanto non è scattato nulla se non un semplice sentimento di affetto.

“Il mio avvicinamento a Valeria è stato qualcosa di naturale e spontaneo. E’ nato tutto non appena l’ho sentita parlare della sua vita di coppia” ha precisato Alessandro Basciano dopo Temptation Island. “Nel suo rapporto ho visto tanto del mio vissuto personale e dentro di me è nato un qualcosa che mi ha spinto a credere di poterla aiutare a superare quello che stava vivendo” ha proseguito il single. “Sono riuscito ad aprirle gli occhi e farle ritrovare la voglia di credere in se stessa” ha aggiunto fiero. “Certo, tra noi c’è stata davvero tanta fisicità, ma la nostra era una sintonia soprattutto a livello mentale”.

“Io e lei abbiamo davvero tanto in comune. Siamo giovani, ma entrambi con la responsabilità di essere genitori” ha poi confidato, facendo riferimento al suo rapporto con Valeria Liberati. “Non nascondo che mi piace l’idea di poter diventare per lei quasi un punto di riferimento per prendere la scelta di cui non ha mai avuto il coraggio” ha spiegato Basciano. “Non le ho mai detto di lasciare Ciavy” ha subito chiarito, visto che lui ha fatto un clamoroso gesto dopo la fine della sua relazione. “Ma le ho sempre detto di scegliere ciò che la rendesse felice e che le permettesse di avere un certo equilibrio”.

“Da parte sua c’era una certa instabilità, aveva grandi problemi di fiducia e qualcuno avrebbe dovuto prendere in mano la situazione” ha concluso sul percorso di Valeria e Ciavy.

Alessandro Basciano: perché ha “negato” il bacio con Valeria Liberati

Alessandro Basciano ha anche soddisfatto una delle curiosità del pubblico di Temptation Island che si chiede come mai, dopo il bacio con Valeria Liberati, lui le abbia ripetutamente chiesto di negare. Quel momento, infatti, è diventato virale, tant’è che sul web sono nati numerosi meme e gif riguardanti quella scena che ha strappato non pochi sorrisi ai telespettatori.

“Non rinnego quel bacio, semplicemente volevo tutelare la sua persona” ha ammesso Alessandro Basciano sul bacio a Valeria Liberati a Temptation Island. “Lei era molto preoccupata per l’immagine sbagliata che il pubblico da casa avrebbe potuto avere di lei e io volevo proteggerla dalle critiche avrebbe potuto ricevere al di fuori del programma” ha spiegato. “Lei era in paranoia, ma ritengo sia stato giusto farlo visto che in quel momento lei si sentiva di farlo. Alla fine si è comportata in modo coerente, visto che il suo rapporto con Ciavy si era ormai consumato e lei è una bravissima ragazza”.

Paranoie inutili quelle di Valeria visto che il bacio nascosto con Valeria è stato uno dei momenti più apprezzati di quest’edizione del programma di Filippo Bisciglia.

Nonostante il bacio, però, Alessandro ci tiene a ribadire che tra loro non ci sarà nient’altro che una bellissima amicizia perché non ha di certo partecipato al programma per trovare l’amore.

“Tra noi è nato un bell’effetto e io ci sono per lei, per qualsiasi cosa dovesse avere bisogno, ma ci tengo a precisare che non ho partecipato al programma per trovare l’amore. Anche se non lo scanserei, qualora dovessi trovarlo” ha subito chiarito Alessandro. “Quando hai una rottura del genere, lo dico per esperienza personale, nessuno è pronto per iniziare una nuova relazione. Anche perché varrebbe a dire portarsi dietro tutti i fantasmi del passato e lei mi ha fatto rivivere ricordi molto importanti. Spero di essere stato all’altezza del suo percorso“.

“L’unica cosa che desidero è che lei riesca a trovare la felicità che tanto cerca. A me c’è voluto tempo prima di trovare il giusto equilibrio nel camminare da solo” ha concluso Alessandro Basciano di Temptation Island.

Alessandro ha svelato anche un’altra piccola curiosità ai suoi lettori. Quale? Nonostante abbia partecipato a Temptation Island da single, non prenderebbe parte al programma per mettere alla prova la sua vita di coppia, ecco perché: “Non saprei come gestire la gelosia, anche se sono del parere che nella vita mai dire mai” ha confidato. “Di solito ho al mio fianco donne di carattere, quindi in un percorso simile sarebbero scoppiate scintille” ha concluso, ma il pubblico non lo vuole di nuovo all’isola delle tentazioni, ma spera che Alessandro possa tornare negli studi Elios di Roma. Alessandro Basciano sarà il prossimo tronista di Uomini e Donne? Questo è da sempre l’appello del pubblico alla De Filippi, dopo che è rimasto incantato dalle sue foto, ma lei lo accoglierà?