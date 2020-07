Ultimo incanta non solo con la voce: si mostra in barca, con un sorriso, i tatuaggi in mostra e i capelli bagnati mandando in delirio i fans, foto.

Capelli bagnati, occhiali da sole, sorriso furbo, camicia sbottonata che lascia intravedere i tatuaggi e una vista mozzafiato alle spalle: incanta così tutti i suoi fans Ultimo che, in attesa di poter tornare su un palco a fare ciò che ama di più, sta cercando di godersi il solo, il mare e l’estate 2020 in compagnia degli amici.

Una foto che ha letteralmente mandato in delirio i followers del giovane cantautore romano raccogliendo più di 406mila like. Numeri da capogiro per Ultimo che, nel giro di due anni è diventato uno dei nomi più forti e apprezzati della musica italiana.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fabrizio Moro a petto nudo per il #FabrizioMoroDay | Fan in delirio

Ultimo, boom di like per la foto a petto nudo e con la mamma

Prima ancora di far sognare i fans, Niccolò Moriconi aveva incantato i suoi 2,9 milioni di followers pubblicando la foto con la mamma che vedete qui in alto. Un’immagine semplie che mette in risalto il rapporto speciale che il giovane artista ha con la madre a cui assomiglia incredibilmente anche dal punto di vista fisico. Genuino, semplice, schietto e diretto, esattamente come l’amico Fabrizio Moro che ha incantato tutti sfoggiando muscoli e tatuaggi, anche Ultimo sta facendo la stessa cosa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Can Yaman | Muscoli al vento: l’attore batte tutti i record | Foto

Più che godersi l’estate, il sole e il mare, però, esattamente come tutti i suoi colleghi, anche Ultimo avrebbe preferito cantare davanti al proprio pubblico. Su Instagram, così, ha raccontato ai fans come immaginava l’ultima data del tour 2020 che si sarebbe dovuta svolgere al Circo Massimo di Roma.

C’è un’aria strana stasera… proprio qui oggi avremmo concluso il tour. Ogni giorno in cui ci sarebbe dovuta essere una data mi immaginavo di essere lì.. la visualizzavo. Città per città ho immaginato tutti voi con una sottilissima precisione. Non ho scritto molto sui social semplicemente perché non penso che bisogni sempre dimostrare un sentimento per rendergli giustizia, anzi..

Oggi sarebbe stato davvero speciale, prima di entrare avrei stretto forte i miei amici, bevuto qualche bicchiere di vino, cercato conforto nei piccoli silenzi…

finito il concerto avremmo festeggiato tutti insieme la fine di un tour incredibile, ne sono certo. Prima di entrare avrei detto a Fabio: “Ao Fabiè! Famme fa er countdown a me! 1/2/3/4! Buio!”

Ma a che serve immaginare? Serve forse a qualcosa? Forse no.

Anzi forse si, Peter Pan lo insegna, quello che non c’è puoi averlo se lo immagini!

Allora io mi godo questo paradossale silenzio e vi vedo tutti qui, tutti a cantare le nostre emozioni.

Mi accendo una sigaretta mentre la solita voce in testa mi dice che è l’ultima, canticchiando sottovoce che c’è un’aria strana stasera… ed è strana davvero ma va bene così. Doveva andare così forse!?

Meglio essere fatalisti e credere che doveva andare così, forse…

Comunque spengo la cicca, do le spalle al palco e camminando mi avvio verso la macchina per tornare a casa.. tra i rumori del traffico e il telefono spento.