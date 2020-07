Pelle perfetta | tre scrub corpo rinfrescanti per l’estate

La pelle è il nostro biglietto da visita, l’organo più delicato ed esposto del nostro corpo e per prendercene cura, soprattutto in estate l’esfoliazione è fondamentale. Tre scrub rinfrescanti e fai da te per l’estate.

La pelle necessita di cure giornaliere, di nutrimento, idratazione e anche di una esfoliazione che porti via lo strato di cellule morte per ritrovare la sua naturale luminosità e freschezza. Il rinnovamento cellulare infatti risulta essere fondamentale per la bellezza e la salute della pelle del corpo e anche del viso.

Anche in estate, nonostante l'abbronzatura, esfoliare il corpo con uno scrub è importante. Questa operazione di skin care non inficerà la tintarella, anzi contribuirà a renderla omogenea e intensa, eliminando cellule morte e permettendo di assorbire tutti i trattamenti idratanti di cui necessita dopo una giornata al sole.

Come preparare e applicare gli scrub corpo rinfrescanti per l’estate

Lo scrub per il corpo è un prodotto che si trova molto facilmente in commercio ma che si può preparare in casa personalizzandolo con le fragranze e gli oli preferiti, per un trattamento di bellezza naturale e privo di sostanze nocive come paraffina liquida e siliconi, ingredienti di cui la maggior parte di scrub corpo commerciali sono piene.

La formulazione di uno scrub corpo prevede la presenza di due ingredienti principali, quello emolliente, in questo caso un olio vegetale, quello esfoliante, che può essere costituito da sale fino, zucchero o altre polveri come facilmente reperibili come quella dei fondi di caffè, e dalla parte aromatica, molto spesso dovuta alla presenza di oli essenziali dalle molteplici proprietà.

Scopriamo come preparare 3 scrub rinfrescanti per l’estate, tre ricette naturali e facilmente realizzabili, anche a livello economico.

Scrub alla menta

Per preparare un trattamento scrub corpo alla menta, si potranno miscelare 8 cucchiai di sale fino e un olio vegetale semplice come quello di girasole, che potrà essere addizionato o sostituito da oli preziosi come quello di mandorle dolci o di argan. L’olio andrà versato nella ciotola fino a quando non supererà di circa un centimetro il sale. Alla miscela base di olio e sale andranno aggiunte 5 gocce di olio essenziale di menta piperita. L’effetto sarà glaciale e perfetto per prendersi cura della propria pelle nelle calde giornate.

Scrub al limone

Per preparare uno scrub al limone, si potranno miscelare 8 cucchiai di zucchero semolato e un’olio vegetale che potrà essere di riso o di jojoba. L’olio si aggiungerà allo zucchero fino a quando non lo supererà di circa un centimetro. Si aggiungeranno poi 5 gocce di olio di essenziale di limone.

Scrub alla lavanda

Per preparare lo scrub alla lavanda, si misceleranno 8 cucchiai di sale fino a dell’olio vegetale leggero come quello di mais o più prezioso come quello di mandorle dolci. Si aggiungeranno poi 5 gocce di olio essenziale di lavanda.

Come si esegue lo scrub corpo

Dopo aver deterso la pelle sotto una doccia e con un detergente delicato, si potrà applicare lo scrub con le mani, dopo averne miscelato e prelevato qualche cucchiaio dalla ciotola. Sulla pelle umida si eseguirà un massaggio delicato e circolare sulla pelle del corpo per qualche minuto. Basterà poi sciacquare la pelle sotto l doccia e tamponarla con un morbido telo di spugna.