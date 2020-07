Anguria | le proprietà cosmetiche per la nostra pelle

L’Anguria non è soltanto un frutto estivo gustoso e colorato ma è anche un elisir di bellezza per la nostra pelle. Scopriamone tutte le proprietà cosmetiche e come utilizzarla.

L’Anguria, un frutto coloratissimo che regala allegria al cuore e piacere alle papille gustative, soprattutto se gustato freddo in una calda giornata estiva. Ma questo frutto, non è soltanto ottimo da mangiare, possiede anche delle proprietà cosmetiche uniche per prendersi cura della propria pelle, anche con trattamenti fai da te.

La polpa rossa del frutto infatti può essere utilizzata per la preparazione di maschere trattamento davvero efficaci e anche di tonici dall’alto potere idratante e rinfrescante. Scopri anche Fiore del Drago, le proprietà cosmetiche per la pelle.

Anguria | come utilizzarla per prendersi cura della pelle

L’Anguria fa bene alla pelle, e si prende cura della nostra bellezza sia da dentro che da fuori. Consumare anguria quotidianamente infatti, aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso e reidrata profondamente i tessuti. Il suo alto contenuto di acqua infatti, ne fa uno dei frutti più indicati, in caso di cellulite e ritenzione idrica.

Ma le proprietà cosmetiche dell’anguria, vanno oltre e si possono provare ogni giorno con dei trattamenti fai da te molto efficaci che si possono preparare in casa. Una skincare naturale e anche molto economica i cui risultati non tarderanno a farsi vedere.

Scopriamo come creare dei trattamenti naturali e fai da te, con pochi e semplici ingredienti, per sfruttare al meglio tutte le proprietà dell’anguria.

Maschera idratante

Per creare una maschera idratante a base di anguria avrete bisogno di frullare la polpa di una fetta di anguria (di media grandezza) con due cucchiai di yogurt di cocco e uno di latte di mandorle. Applicare sul viso per circa 20 minuti e poi risciacquare con acqua tiepida.

Tonico all’anguria

Un tonico all’anguria potrà essere realizzato, frullando della polpa di anguria e poi setacciandola successivamente per estrarne il succo. A questo succo, si potranno aggiungere delle gocce di limone, per un effetto super luminoso o anche due gocce di un olio essenziale come quello di lavanda. Picchiettare sul viso alla sera, prima di andare a dormire. Al mattino questo tonico, non sarebbe adatto ad accogliere il makeup, visto l’alto contenuto di zuccheri.

Esfoliante per il corpo all’Anguria

Con la polpa dell’anguria si potrà creare uno scrub per la pelle a base di zucchero. Basterà frullare della polpa di anguria, circa due fette, aggiungervi dell’olio vegetale, anche quello di girasole e poi lo zucchero semolato. Massaggiare su tutto il corpo mentre si è sotto la doccia e risciacquare. Il risultato sarà soprendente.

La natura ci viene sempre incontro regalandoci molti rimedi per la nostra salute e la nostra bellezza, l’Anguria è un frutto che davvero sorprende per le molteplici proprietà. Scopri anche Curcuma, il segreto per una pelle giovane e perfetta.