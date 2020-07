La ricetta fai da te per preparare un detergente WC gel davvero efficace ed economico. Ingredienti naturali per un risultato davvero potente contro sporco e incrostazioni.

Le pulizie della casa sono una vera croce per tutti coloro si occupino di tenerla in ordine e di igienizzare perfettamente superfici delicate come quelle dei pavimenti o dei sanitari. Il WC è uno dei sanitari che va rigorosamente deterso e disinfettato tutti i giorni come gli altri sanitari del bagno.

Per tenerlo pulito in profondità, in commercio esistono molti prodotti, soprattutto quelli in gel che aderiscono alle pareti del WC esplicando la loro azione pulente, disinfettante e disincrostante. Scopriamo come preparare un detergente WC gel in casa, che non avrà nulla da invidiare in fatto di prestazioni ai prodotti commerciali. Scopri anche come preparare un ammorbidente fai da te efficace ed economico.

Come preparare un detersivo gel per WC con ingredienti naturali | il video tutorial

Per creare il detergente gel per WC, avrete bisogno di:

40 grammi di amido di mais

50 grammi di acido citrico

500 ml. di acqua

1 cucchiaio di sapone per i piatti (possibilmente ecologico)

20 gocce di olio essenziale di limone

Per prima cosa si dovrà sciogliere con poca acqua l’amido di mais in una ciotolina miscelando fino ad eliminare tutti i grumi. In un’altra pentola, si andrà a sciogliere l’acido citrico con 500 ml di acqua fino a portarlo a bollore aggiungendo poi l‘amido di mais. Si farà bollire miscelando fino a quando il prodotto ottenuto non si sarà addensato.

A questo punto si potrà aggiungere il colorante alimentare e si lascerà raffreddare. Una volta freddo si aggiungerà al nostro gel un cucchiaio di sapone liquido per piatti e 20 gocce di olio essenziale di limone o quello preferito. Dopo aver miscelato bene, se si vuole ottenere un gel leggermente più fluido si potrà aggiungere dell’acqua.

A questo punto non resta che travasare il gel per WC in una confezione riciclata. Produrre i detersivi in casa è senza dubbio un modo per contenere le spese, ma soprattutto di prendersi cura del pianeta, riducendo l’accumulo di plastica e di sostanze nocive nell’ambiente. Scopri anche come creare un dentifricio sbiancante naturale al carbone vegetale.