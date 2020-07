Mascara | 3 segreti per ciglia volumizzate e magnetiche

Il mascara, uno tra i prodotti di makeup indispensabili che anche da solo può caratterizzare un makeup occhi intenso e magnetico. Scopriamo tre piccoli segreti per avere ciglia lunghe e volumizzate.

Il mascara è un prodotto di makeup al quale nessuna donna sa rinunciare e a cui si richiedono sempre alte prestazioni. A dispetto delle varie formulazioni in commercio, la differenza nell’applicazione la fanno la tecnica ed il tipo di scovolino che si utilizza.

Esistono però dei ‘trucchetti del mestiere’ che se applicati ogni giorno, regaleranno ciglia volumizzate e lunghe anche con il più ‘sfigatello’ dei mascara! Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo cosmetico che riesce a rendere lo sguardo di una donna dolce e magnetico con pochi tocchi di prodotto. Scopri anche eyeliner Colorati | Scegli quelli giusti per il colore dei tuoi occhi

Mascara | tre segreti per avere ciglia volumizzate e lunghe con un solo prodotto

L’applicazione del mascara può sembrare un’operazione di makeup piuttosto banale ma se lo si pensa si cade in errore. Il mascara oltre ad essere un cosmetico fondamentale, necessita di alcune strategie di applicazione per performare le ciglia nel migliore dei modi. Un consiglio fondamentale per mantenere il mascara preferito sempre fresco, è quello di non muovere lo scovolino su e giù prima di applicare il prodotto sulle ciglia. Questa operazione infatti comporta l’entrata di aria nella confezione ed il disseccamento precoce del prodotto.

Al contrario se si rileva che il mascara nuovo si presenti con una texture piuttosto liquida, sarà utile lasciarlo aperto per una notte e il prodotto al suo interno diventerà decisamente più cremoso. Lo scovolino che si adopera per applicare il mascara è senza dubbio fondamentale. Ottimi tutti gli scovolini dalla linea dinamica e in silicone di ultima generazione. Ma scopriamo i segreti per applicare il mascara in modo perfetto e avere ciglia lunghe e volumizzate:

Utilizzare il piegaciglia

L’uso del piegaciglia è fondamentale nell’applicazione del mascara. Le ciglia piegate, prenderanno un’andatura verso l’alto e appariranno in tutto il loro splendore, aprendosi a ventaglio in modo naturale.

Utilizzare uno specchietto

Per applicare il mascara in modo perfetto, si dovrà utilizzare uno specchietto e seguire l’operazione da molto vicino e lo specchietto dovrà essere posizionato sotto l’occhio. In questo modo si avrà la percezione completa delle ciglia e si potrà applicare il mascara con pazienza e in modo perfetto.

Tirare l’occhio verso l’angolo esterno

La prima passata di mascara, dovrà essere passata sulle ciglia mentre l’occhio sarà teso verso l’angolo esterno. In questo modo si avranno le ciglia ben divise tra loro in un ventaglio e il mascara potrà essere applicato su tutto l’arco cigliare, dall’interno, dove le ciglia risultano essere molto core, all’esterno.

Applicare il mascara in questo modo, assicurerà uno sguardo sensuale, un’occhio aperto e femminile e metterà in risalto il naturale colore dell’iride caratterizzando un trucco semplice ma di grande effetto. Scopri anche come ottenere l’effetto glow di Chiara Ferragni.