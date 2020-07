Jessica Simpson annuncia di essere dimagrita 50 kg e torna ad indossare i jeans di 14 anni fa: l’incredibile trasformazione nelle foto.

Jessica Simpson è dimagrita ben 50 kg e mostra il suo cambiamento fisico sui social pubblicando una foto in cui indossa i jeans di 14 anni fa. La cantante, dopo la nascita del terzo figlio, era arrivata a pesare 110 kg. Seguendo una dieta che le è stata prescritta da un nutrizionista, la Simpson è riuscita a perdere 50 kg ed oggi mostra con orgoglio il risultato raggiunto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Adele dimagrita con la dieta Sirt | Parla il personal trainer

Jessica Simpson dimagrita di 50 kg: boom di like per lei

“Ho tenuto questi jeans True Religion nel mio armadio per 14 anni (non sto esagerando!). Ho pensato che, dato che sono nelle ultime ore dei miei 30 anni, darei loro un altro tentativo, e ciao 40, così bello conoscervi”, ha scritto la Simpson che, lo scorso 10 luglio ha compiuto 40 anni ed è mamma di tre bambini Maxwell Drew Johnson, nata il 1º maggio 2012, Ace Knute Johnson, nato il 30 giugno 2013 Birdie Mae, nata il 19 marzo 2019. La terza gravidanza aveva fatto mettere su diversi kg alla Simpson che aveva già perso ben 45 kg negli scorsi mesi.

Per perdere ben 50 kg, Jessica Simpson ha seguito una dieta bilanciata che è stata studiata per lei dal dietologo Harley Pasternak. Al nuovo regime alimentare ha associata una regolare attività fisica che le ha permesso di perdere ben 50 kg. In Italia, un cambiamento simile lo ha avuto Noemi che sfoggia un fisico in perfetta linea.

La foto della Simpson con i jeans di 14 anni fa ha scatenato l’entusiasmo dei followers che hanno regalato alla cantante e attrice migliaia di like e commenti con molte utenti pronte a seguire il suo esempio. Esattamente come ha fatto la Simpson, la cosa importante è affidarsi a nutrizionisti esperti.