Atalanta, paura per Muriel | Trauma cranico | Video

Trauma cranico per Luis Muriel: l’attaccante colombiano dell’Atalanta in seguito ad una caduta è ricoverato in una clinica di Bergamo, video.

Solo tanta paura per Luis Muriel. L’attaccante colombiano dell’Atalanta, in seguito ad una caduta accidentale, ha riportato un trauma cranico con ferita lacero-contusa. Attualmente è ricoverato in una clinica di Bergamo.

Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma potrebbe saltare la sfida tra l’Atalata e il Brescia.