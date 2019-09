La dieta di Jessica Simpson: ecco come la star ha perso 45 kg

La dieta di Jessica Simpson: ecco come la star ha perso 45...

Ha lasciato tutti a bocca pubblicando sui suo profili Instagram e Twitter alcune foto che la ritraggo in forma smagliante con in braccio la piccola appena nata.

“In sei mesi ho perso 100 libbre“, ha scritto giubilante la cantante e attrice. “Il mio primo viaggio lontano da Birdie è stato emozionante per numerose ragioni. Sono davvero orgogliosa di sentirmi di nuovo me stessa. Anche quando sembrava impossibile ho deciso di lavorare ancora più sodo”.

La dieta di Jessica Simpson per perdere 45 kg

Durante il periodo della gestazione la 39enne era arrivata a pesare 108 kg. Un aumentato che l’aveva trasformata nell’immagine e non la faceva più sentire sé stessa.

Grazie però ad una dieta di cui non ha voluto svelare i dettagli, ma soprattutto al duro allenamento in palestra, la Simpson è tornata ad essere quella di un tempo.

Mamma di tre bambini, Maxwell di 7 anni, Ace di 6 e appunto Birdie di soli 6 mesi, la bionda “fidanzatina d’America” non è la prima volta che affronta regimi alimentari severi per riprendere la silhouette smarrita con in gravidanza.

Il metodo Weight Watchers – Nel 2014 la stessa diva aveva dichiarato di aver smaltito ben 30 kg con questo programma che viene ritagliato sulla persona.

Il terzo parto, che ha richiesto un intervento cesareo, però non è stato così semplice da superare, visti anche i problemi subentrati nei momenti appena successivi. La star ha addirittura dovuto ricorrere all’aiuto di uno psicologo come raccontato da lei stessa sui social

“Recuperare da un taglio cesareo non è uno scherzo!“, scriveva su Instagram. “Penso che tutti noi siamo così presi dall’emozione di avere un nuovo bambino che dimentichiamo che stiamo per affrontare un’importante operazione chirurgica. Poi, alla fine, torniamo a casa dall’ospedale e dobbiamo riprenderci“.

