Emma Marrone e Stefano De Martino tornano a scambiarsi like sui social: la loro storia finì quando il ballerino incontrò Belen. Oggi hanno un rapporto sereno.

Emma Marrone e Stefano De Martino tornano a scambiarsi like su Instagram. Nulla di strano visto che il conduttore napoletano e la cantante salentina si seguono su Instagram da diverso tempo. In realtà, già in passato, Emma e Stefano si erano scambiati diversi like, ma nell’ultimo periodo, i due sono tornati a farlo e la cosa non è passata inosservata ai fans.

Emma Marrone e Stefano De Martino: lei lascia i like e lui ricambia

Emma Marrone lascia i propri like sotto i post di Stefano De Martino e lui ricambia. La cantante salentina, già nei mesi scorsi, si era palesata sul profilo Instagram del conduttore lasciando i propri like anche quando Stefano stava ancora con Belen Rodriguez. Tra i due, infatti, è tornata da tempo la serenità. Dopo aver lavorato insieme ad Amici, hanno ricucito un rapporto basato sul reciproco rispetto. I fans, però, hanno notato come nell’ultimo periodo, Emma abbia lasciato tre like sotto i post di De Martino.

I like di Emma, dopo quelli di gennaio e di aprile, sono tornati in questa calda estate. La cantante ha lasciato il proprio like alle foto di Stefano su un campo di padel, con il tramonto e, infine, al video del passato in cui un piccolo Stefano muove i primi passi di danza nel bar del nonno.

Anche De Martino, però, ha ricambiato e dopo quello del 31 maggio alla foto di Emma con la nuovola di Fantozzi che vedete qui sopra e quello dello scorso giugno, ha lasciato il proprio like ad una serie di foto in cui Emma mostra la giornata trascorsa ai Musei Vaticani con i colleghi di X Factor. Like amichevoli tra i due anche se c’è chi sogna un riavvicinamento tra i due il quale sarebbe il vero scoop dell’estate.