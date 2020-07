Belen Rodriguez ironizza su Stefano e la Marcuzzi: lei rompe il silenzio

Belen Rodriguez ha ironizzato sul presunto flirt avuto tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, mentre quest’ultima ha rotto il silenzio smentendo ogni possibile gossip.

Belen Rodriguez è sicuramente la protagonista indiscussa di quest’estate nel mondo del gossip a causa della sua, seconda, rottura con Stefano De Martino ma anche perché, secondo recenti indiscrezioni, sarebbe stata causata da un flirt tra il conduttore di Made in Sud e Alessia Marcuzzi .

Il tutto, ovviamente, è stato smentito dai diretti interessati, ma nonostante ciò la modella argentina ha preferito ironizzare sulla sua vicenda sul suo profilo. Che cosa ha fatto?

Belen, tra l’altro Karina Cascella ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Salvatore Angelucci, ha pubblicato la foto di una viola. Il simbolo che, secondo il portale web Dagospia, proverebbe l’infedeltà di Stefano con la Marcuzzi, prendendo in giro tutti quelli che credono che in questa storia che sembra esistere soltanto sulle testate di gossip.

Belen Rodriguez ha ironizzato sul flirt tra De Martino e la Marcuzzi, come al solito, senza mandarle a dire.

Alessia Marcuzzi smentisce il gossip con Stefano De Martino: il video dopo la stoccata di Belen Rodriguez

Alessia Marcuzzi non se n’è stata di certo lì a guardare e nelle scorse ore anche lei ha deciso di rompere il silenzio in merito al gossip che la vedrebbe aver concluso il suo matrimonio per essere l’amante di Stefano De Martino.

La conduttrice, invece di lasciarsi andare a lunghi messaggi di smentite, ha preferito passare ai fatti pubblicando un video su Instagram che la immortala più innamorata che mai al fianco di suo marito.

Alessia Marcuzzi ha smentito la crisi con suo marito, ma sopratutto il gossip che la vedrebbe impegnata con l’ex di Belen Rodriguez, che aveva già smentito il tutto, che sembra aver già voltato pagina al fianco dell’imprenditore Gianmaria Adinolfi.

Visualizza questo post su Instagram Que linda que es la vida Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 8 Lug 2020 alle ore 12:24 PDT

Nonostante le continue smentite sul triangolo amoroso che vedrebbe Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il popolo della rete è convinto che sotto sotto un fondo di verità in tutta questa storia ci sia. Ci saranno nuovi retroscena sulla vicenda oppure i tre hanno scritto il capitolo finale al gossip dell’estate?