Elisabetta Canalis | “Ora vedrete mia figlia sui social: lo vuole lei”

Elisabetta Canalis ha nascosto per 5 anni il volto di sua figlia Skyler Eva, ma la bimba ha reclamato il suo posto sui social.

Come ogni mamma, e in particolare come ogni mamma famosa, Elisabetta Canalis tiene moltissimo alla privacy della sua famiglia e soprattutto a quella della sua Skyler Eva, la bimba nata nel 2015 dal matrimonio con l’imprenditore Brian Perri.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Elisabetta Canalis posta una foto della figlia e piovono insulti

La reticenza di Elisabetta in merito al postare le foto di Skyler derivano essenzialmente dal pericolo che dei malintenzionati possano utilizzare le fotografie della bambina senza il permesso dei genitori.

Fino a che Skyler Eva non è stata in grado di comprendere cosa accadeva intorno a lei, le cose sono andate bene. Il problema è nato nel momento in cui la bambina ha capito di essere esclusa dalle fotografie che la madre scattava e pubblicava sui social.

La decisione di Elisabetta, che è avvenuta a seguito di un evento particolare, può essere d’esempio a moltissime madri che vorrebbero soltanto il bene per i propri figli ma che, nel momento in cui i bambini crescono, devono essere disposte a cambiare idea e a prendere in considerazione anche il loro parere.

Elisabetta Canalis: “Mia figlia vuole l’attenzione dei social”

Stando a quanto dice sua madre, Skyler Eva è una bambina molto attiva che ama stare al centro dell’attenzione.

Proprio per questo motivo, Skyler non apprezzava affatto l’idea di essere esclusa da molte delle fotografie scattate dalla sua mamma e dal suo papà.

Anche se in passato la bambina aveva fatto le sue rimostranze, è stato un episodio in particolare a convincere Elisabetta che era arrivato il momento di cambiare tutto.

La famiglia Perri aveva ospitato per qualche tempo una famiglia delle Bahamas di cui facevano parte anche tre bambini. L’esperienza è stata molto toccante per Elisabetta, che aveva deciso di scattare diverse fotografie sia alla madre sia ai bambini e di pubblicarle su Instagram.

Naturalmente Skyler era sempre nascosta o esclusa dagli scatti di Elisabetta. Quando se n’è resa conto, la bambina ha cominciato a pensare che sua madre volesse tenerla fuori da un’esperienza importante, che per entrambe le famiglie era durata ben nove mesi.

A quel punto, Elisabetta ha capito che era venuto il momento di rispettare la volontà della bambina e di cominciare a postare anche i suoi ritratti fotografici oltre a quelli di mamma e papà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 27 Mag 2020 alle ore 7:04 PDT

Dopo le fotografie con i suoi amici delle Bahamas, Skyler Eva è diventata uno dei soggetti preferiti di Elisabetta, che ha ritratto la sua bellissima figlia in molte occasioni, dimostrando che il talento per lo stare davanti all’obiettivo è chiaramente un fatto di famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 2 Lug 2020 alle ore 3:21 PDT

A pensarla molto diversamente da Elisabetta Canalis ci sono stati Chiara Ferragni e Fedez, che fin da subito hanno condiviso con i propri follower le fotografie e i video di Leone. Non si può dimenticare nemmeno Wanda Nara, che è stata travolta dalle polemiche per aver fatto posare come modelle le bambine avute da Mauro Icardi.