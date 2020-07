Le migliori creme e oli per le smagliature rosse | Guida completa...

La percentuale delle donne con smagliature si aggira attorno all’80%. Sono ormai dei segni coi quali convivere benché se possibile si voglia comunque prevenire la comparsa di questi segni sul proprio corpo.

Le smagliature possono comparire in diverse zone del corpo e soprattutto possono manifestarsi in maniera piuttosto evidente. Talvolta in spiaggia possono creare qualche piccolo disagio. Nulla a che vedere con la cellulite ma se abbiamo la possibilità di prevenire e/o migliorare a vista la nostra pelle perché non farlo? 4 CREME contro le SMAGLIATURE rosse. Guida delle migliori!

Le smagliature rosse

Molto spesso le smagliature si riferiscono a dei cambiamenti di peso particolarmente repentini. Anche le smagliature come la cellulite rappresentano dei veri e propri inestetismi della pelle. Quando parliamo di inestetismo ci riferiamo ad un lieve e/o passeggero difetto fisico.

Sbarazzarsi delle smagliature non è affatto facile. Ma, c’è anche una nota positiva, se infatti le smagliature non sono ancora divenute bianche e sono rosse ed evidente si può agire per tempo.

In commercio si possono trovare moltissime creme specifiche o gel per ridurre visibilmente l’eccesso di smagliature rosse. Ti consigliamo 4 creme contro le smagliature rosse e che potrai facilmente trovare online ma anche in farmacia.

4 creme per le smagliature

Le smagliature rosse si riconoscono facilmente. Possiedono un colore scuro ben distinguibile e anche se potrebbe sembrare strano, più una smagliatura è rossa e non bianca e più hai la possibilità di non doverla rivedere mai più.

Le smagliature rosse è come se rappresentassero la primissima fase di vita della smagliatura. Si tratta infatti di inestetismo cosiddetto giovane, più diffuso nelle giovani ragazze anche in fase adolescenziale.

La comparsa di una smagliatura è data pressoché da tessuti cutanei troppo poco nutriti e idratati. Questo, come dicevamo, può essere causato anche da un aumento o diminuzione del peso drastica e repentina.

Le smagliature non sono altro che delle cicatrici causate dalla rottura della pelle che perde elasticità e che quindi non riescono ad adattarsi ai cambiamenti del corpo.

Per migliorare la condizione smagliature ci sono anche diversi prodotti naturali come l’olio di mandorle, il burro di Karité, l’olio d’oliva e tanti altri ma oggi te ne proponiamo 4 efficaci, 4 creme che potrebbero fare al caso tuo se si tratta di smagliature rosse.

Le creme che seguono contengono acido ialuronico e collagene, due sostanze fondamentali per incrementare l’efficacia nel ripristino dei tessuti cutanei.

Creme efficaci per smagliature rosse

