Scopri i 10 studi scientifici più bizzarri e inutili

Tra tutti gli studi interessanti pubblicati nel tempo, ne sono stati condotti alcuni talmente insignificanti che possiamo citarvi solo per divertirvi.

Ci piace tenervi sempre aggiornati sulle scoperte che avvengono a livello mondiale e sugli studi scentifici condotti per dimostrare qualche nuova teoria, ma dobbiamo ammettere che nel farlo siamo incappati in alcuni studi molto bizarri e anche completamente inutili. Vogliamo condividere con voi i peggiori dieci e strapparvi un sorriso.

Curiosità: scopri i 10 studi scientifici più assurdi ed inutili

La scienza è la fonte della conoscenza. Senza l’aiuto di questi esperti scienziati, ricercatori o studiosi che si impegnano a “scoprire, interpretare e revisionare fatti, eventi, comportamenti e teorie relative a qualunque ambito della conoscenza e dell’esperienza umana usando metodi intersoggettivi e condivisi, cioè basati sul metodo scientifico” come da definizione di Wikipedia, non avremmo mai compreso molte dinamiche in diversi ambiti, più o meno significative.

Tra tutti gli studi condotti ci sono le ricerche atte a migliorare la salute di persone aventi malattie più o meno complesse così come studi su tematiche meno importanti ma altrettanto utili ed interessanti. Senza l’aiuto di questi esperti probabilmente non avremmo mai saputo che camminare fa bene al cervello ed è una valida alternativa ai medicinali tradizionali in caso di periodi altamente stressanti, così come di quante ore di sonno abbiamo bisogno per stare bene o avremmo continuato a mangiare frutta durante la dieta ignari che lo spuntino a base di frutta mette fame .

Quante infomazioni interessanti ci fornisce la scienza eppure tra i tantissimi studi davvero interessanti mai condotti, ne sono stati fatti alcuni la cui inutilità sembra essere davvero innegabile. Quanto ci cambia la vita sapere che i canguri sono mancini o che siamo più produttivi al lavoro se lavoriamo su un tapis roulant o che le patatine fritte non “odorano solo di patatine fritte”? Questi sono solo alcuni esempi, il meglio deve ancora venire.

Iniziamo dagli studi scientifici più bizarri condotti sugli animali e scopriamo che…:

1/Le capre hanno un accento

Questa interessante scoperta si deve all’impegno dei ricercatori della Queen Mary’s University di Londra che nel 2012 sono stati illuminati dalla costatazione che le capre nane hanno ritmi diversi a seconda della mandria in cui vivono. A dare loro il ritmo sarebbero le altre capre del branco, quindi ogni gruppo di capre trasmetterebbe ai nuovi membri questi “accenti”.

2/I canguri sono mancini

Stando a questo studio condotto a San Pietroburgo (Russia) si scopre che anche i canguri prediligono l’uso della mano destra o sinistra per svolgere le loro attività quotidiane. Quindi possiamo concludere che anche i canguri possono essere mancini, proprio come gli umani quei bipedi che hanno una forte preferenza per la mano sinistra.

3/Le aringhe comunicano tramite peti

Avete sempre pensato che i pesci fossero muti? Beh vi sbagliavate, possono comunicare usando metodi innovativi come le scorregge. Questo è quanto sarebbe emerso da uno studio condotto da Biology Letters of the British Royal Society e pubblicato nel 2004 . Lo studio è stato così motivato dagli autori: “La funzione di questi suoni è sconosciuta, ma poiché la loro frequenza aumenta con la densità dei pesci combinati, sembra probabile un ruolo della mediazione sociale”. Restando sull’argomento, sapevi anche che l’odore dei peti fa bene alla salute?

4/Le scimmie sono ottimi commercianti

Anche questa informazione ti sarà molto utile considerando l’alta probabilità di fare affari con una scimmia. Questo studio è stato condotto dalla Cass Business School, Londra, ed ha concluso che una scimmia messa in una stanza di trading, investendo a caso, ha più probalità di fare un’ottimo investimento rispetto ad un trader che effettua un investimento con una scelta ponderata basata sul valore di mercato di tutte le azioni in circolazione.

Dopo queste chicche passiamo ad altri studi condotti sul comportamento umano:

5/Gli uomini affamati sono attratti dalle donne in carne



Grazie a questo studio abbiamo capito che una donna non dovrebbe uscire con un uomo che ha lo stomaco vuoto perchè potrebbe divorarla! Nel 2014, i ricercatori dell’Università di Westminster avrebbe dimostrato che più gli uomini erano affamati più erano più attratti dalle donne con corpi voluttuosi.

6/I tassisti hanno il cervello più grande



La professoressa Eleanor Maguire dell’Università di Londra ha studiato il cervello dei tassisti di Londra nel 2000 e ha scoperto che i tassisti maschi con esperienza avevano un ippocampo più grande rispetto a un gruppo di controllo che comprendeva maschi che non guidavano taxi. Inoltre il loro volume dell’ippocampo tendeva ad aumentare con il numero di anni di esperienza di guida.

7/Condividere le faccende domestiche aumenta il rischio di divorzio

Secondo uno studio norvegese del 2012, più gli uomini aiutano nei lavori di casa più probabilità ci sono di divorziare. Secondolo studio il numero di divorzi in caso di famiglie che condividono lavori domestici era superiore del 50% rispetto a quelli in cui la donna svolge il lavoro domestico da sola. Forse potrebbe interessarti di più conoscere la risposta geniale da dare al marito che non vuole aiutare in casa.

8/Lavorare su un tapis roulant rende più produttivi



Sicuramente ti sarà venuta la brillante idea di lavorare su un tapis roulant no? immagina di rispondere alle telefonate col fiatone e l’ebbrezza del mal di mare quando leggi i documenti. Dovresti sapere che alcuni ricercatori canadesi hanno esaminato 9 studenti mentre leggevano messaggi ed e-mail su un computer per 40 minuti, mentre camminavano a 2,25 km / h su un tapis roulant. Successivamente è stato chiesto loro di leggere altrie e-mail e messaggi stando seduti su una scrivania. Risultato? Le loro prestazioni a livello di memoria erano migliori sul tapis roulant.

9/Le patatine fritte non hanno solo l’odore delle patatine fritte

Nel 2009 gli scienziati di un laboratorio dell’Università di Leeds in Inghilterra hanno scoperto che l’odore delle patatine fritte chetanto ci attira e ci sembra gustoso in realtà nasce dalla combinazione di tre aromi: di cipolle, caramello e asse da stiro. quindi “le patatine non avrebbero solo l’odore delle patatine”.

10/Il 7% dei francesi insulta il proprio computer

Nonstupitevi se mentre siete in vacanza in Fracia vi capita di vedere qualcuno che inveisce contro il proprio pc. Il sito Web cruciale.fr ha studiato il comportamento degli utenti di Internet francesi nei confronti dei propri computer. Lo studio risale al 2013 e ha concluso che un francese su due inveisce contro il computer con parole o gesti, il 21,4% ha dichiarato di aver insultato il proprio computer almeno una volta e il 7,1% ha confessato di aver digitato i tasti sul pc con violenza.