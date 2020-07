Dieta detox facile | 2 ricette vegan sane e nutrienti buone per tutti

Dieta detox facile | 2 ricette vegan sane e nutrienti buone per...

Quali sono i piatti migliori per la dieta detox? Quelli più facili e vi diamo due idee con una zuppa e un’insalatona

Si fa presto a dire dieta detox, un po’ perché fa bene e molto perché va di moda. Ma quali sono i piatti veramente ideali per una dieta disintossicante efficace? Oggi vi proponiamo due ricette nutrienti, gustose ma anche velicissime.

Da una parte dobbiamo eliminare tutti i cibi e le bevande potenzia,mente dannose, a cominciare dal cibo spazzatura e da quello che è gassato. Dall’altra però serve puntare su alimenti sani e anche semplici da preparare. In questo, il regime vegano e vegetariano aiuta molto perché si avvicina alla filosofia giusta per disintossicarsi.

Dieta detox, le due ricette

I cibi detox sono tantissimi. Tutti quelli ricchi di acqua e sali minerali, buoni da mangiare ma anche molto leggeri, per stare in forma sempre. Ecco quindi le nostre due ricette detox per un pranzo completo.

Partiamo dalla zuppa di ceci, legumi che contengono molte proteine, vitamine ma anche acidi grassi e sali minerali. I ceci aiutano a depurare l’organismo stimolando il lavoro dell’apparato nervoso e di quello digerente. E questa zuppa piacerà davvero a tutti.

Ingredienti :

350 g di ceci

1 cipolla

1 carota

1 sedano

olio extravergine di oliva

rosmarino

alloro

brodo vegetale

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

sale

pepe

Mettete a scaldare il brodo vegetale, preparato in precedenza anche solo con il dado. Intanto che aspettate, in un’ampia pentola fate soffriggere la cipolla, la carota e il sedano (tagliati a dadini) insieme a dell’olio extravergine di oliva.

Poi cuocete i ceci, scegliendo quelli in scatola che ci mettono di meno: metteteli nella pentola e lasciate sul fuoco. Dopo qualche minuto cominciate a versare il brodo. Basteranno circa 10 minuti perché siano cotti.

Aggiungete un cucchiaio di concentrato di pomodoro, regolate di sale e pepe e lasciate in cottura per altri dieci minuti aggiungendo alloro e rosmarino. Quando la ministre è pronta potete servirla così, oppure con delle fette di pane tostato.

Insalata di finocchi e mele

Anche i finocchi contengono tantissima acqua e minerali. Quindi sono ottimi come depuratori del nostro corpo, soprattutto crudi. Questa insalata di finocchi e mele ha tutto per essere gustosa ma anche nutriente

Ingredienti

1 finocchio

2 mele tipo Golden

2 coste di sedano

gherigli di noci

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Lavate accuratamente il finocchio, le coste di sedano e le mele. Poi asciugate frutta e verdura, pulite il finocchio togliendo le barbette e le parti più dure e tagliatelo a fettine sottili. Allo stesso modo tagliate anche le coste di sedano e fate le male a fettine oppure a dadini, come vi piace di più.

Mettete tutti gli ingredienti all’interno di una ciotola capiente, condendo con olio extravergine di oliva, sale, pepe e qualche gheriglio di noce. Eventualmente potete aggiungere anche dei semi di finocchio, oppure delle mandorle tostate.