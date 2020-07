Alessandra Amoroso è una bomba di sensualità e femminilità con il nuovo look: la canta salentina incanta col nuovo taglio di capelli, foto.

Frangetta e caschetto biondo per Alessandra Amoroso che completa il suo nuovo look con degli occhiali da sole e un rossetto rosso che esalta le labbra. Un look sensualissimo per la cantante salentina che ha lasciato senza parole i fans portando a casa migliaia di like e commenti.

Alessandra Amoroso, look mozzafiato e boom di like

Visualizza questo post su Instagram Selfie 🤳🏽 post taglio! 🦢 #gmilbellodelledonne #defriscu Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 8 Lug 2020 alle ore 4:12 PDT

“Selfie post taglio”, scrive Alesandra Amoroso su Instagram sfoggiando la sua bellezza naturale. Nel corso degli anni, la cantante salentina ha cambiato molti look passando con disinvoltura dai capelli corti ai capelli lunghi. Sempre bellissima e super femminile, la Amoroso che ha già festeggiato dieci anni di carriera, è diventata un’icona di stile. I suoi look, moderni, femminili, eleganti e raffinati conquistano puntualmente il consenso del pubblico.

Dotata di una grande presenza scenica, la Amoroso non ha mai rinunciato alla propria personalità e, nel corso degli ultimi anni, grazie alla collaborazione con i Boomdabash con cui è tornata sulla scena musicale con il nuovo singolo Karaoke, ha tirato fuori anche le sue doti da ballerina.

“Che spettacolo”, “Bellissima”, “Ti stanno benissimo i capelli tagliati Ale”, “Alessandra cambia look come io cambio umore! ☀️ sempre un sole seiiiiiii”, “Sei una meraviglia”, “Che bella che sei”, scrivono i fans.



Visualizza questo post su Instagram …sa strazzatu lu vestitu…! 🦢 Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 5 Lug 2020 alle ore 1:03 PDT

Con la foto che vedete qui in alto, invece, aveva mandato in tilt i social sfoggiando la schiena nuda ornata da un tatuaggio e lasciata scoperta dal vestito strappato. Dopo la fine della storia d’amore con Stefano Settepani, dunque, la Amoroso ha voglia di cambiamenti?