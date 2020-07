Sollevare le gambe | Perchè è così importante farlo?

Sollevare le gambe è una tecnica molto efficace, soprattutto in caso di gambe stanche e pesanti. Scopriamo come farlo in poche mosse.

Almeno una volta nella vita di ogni donna, è capitato di avere gambe stanche e pesanti. Un problema che interessa tantissime donne, di qualunque età, può dipendere da diversi fattori, sia un problema circolatorio che un allenamento fisico troppo intenso.

Ci sono diversi rimedi naturali per attenuare questo fastidio, ma anche eventuali accorgimenti che possono attenuare il problema.

Sicuramente nessuna di voi ha l’abitudine di sollevare le gambe per alcuni minuti al giorno. Si è proprio così, sollevarle le gambe al muro durante il giorno è davvero importante e benefico per le vostre gambe.

Noi di CheDonna.it, vi spieghiamo perchè è così importante sollevare le gambe ogni giorno e come farlo.

Sollevare le gambe ogni giorno

Le donne, ma anche gli uomini possono spesso avere una sensazione di pesantezza alle gambe, che può essere di natura cronica, ma anche una situazione transitoria.

Sicuramente si manifesta maggiormente nelle donne, anche quelle gravide, ma non è nulla da preoccuparsi, non bisogna subito allarmarsi. E’ opportuno rivolgersi ad un medico specialista, che potrà studiare il caso e capire se si tratta di un sintomo di malattie pre-esistenti, come insufficienza renale, ernia del disco, piede diabetico, tromboflebite.

In particolar modo con l’arrivo del caldo e le alte temperature le gambe risultano più stanche o pesanti, ma oltre ai rimedi naturali efficaci, c’è un altro metodo per alleviare il fastidio, sollevare le gambe al muro.

Sollevare le gambe al muro è una vera e propria tecnica terapeutica, che apporta diversi benefici alle gambe. Anche chi pratica yoga, conosce questa posizione, che viene spesso messa in pratica per stabilire una connessione tra mente e corpo.

Provate a sollevare le gambe al muro, ogni giorno per 20 minuti, troverete sicuramente benefici, come:

migliora la circolazione

ritorno venoso

ossigenazione cellulare

spalle e collo meno in tensione

Sicuramente è un consiglio è deve essere tale, ma è opportuno chiedere il parere medico soprattutto se si tratta di un problema cronico, o avete altri fastidi. Se dopo consiglio medico, provate a sollevare le gambe al muro ogni giorno per circa 20 minuti, noterete subito alcuni benefici, ecco quali.

1-Gambe rilassate e meno stanche: sicuramente noterete subito la differenza perchè sono situazioni in si percepiscono fastidi di bassa entità.

2- Riduzione dell’edema alle gambe e ai piedi: l’edema alle gambe e ai piedi è un problema legato a problemi di circolazione. Sicuramente non basta sollevare le gambe, ma bisogna seguire una dieta sana ed equilibrata. Bere molta acqua, evitare cibi salati e ricchi ingrassi. Inoltre durante l’arco della giornata è importante camminare spesso e non stare molto tempo in piedi o sedute. Inoltre quando rientrate a casa, togliete le scarpe e mettetevi le pantofole e rilassatevi.

3- Corpo rilassato: le gambe sollevate al muro apportano diversi benefici, come la respirazione. Infatti si trattiene più aria e si favorisce la corretta ispirazione e l’espirazione sarà più lenta e ritmica. Sembrerà assurdo, ma tutto ciò ha un grande impatto sul sistema nervoso.

4-Benessere mentale: si percepirà un benessere generale e vi sentite più tranquille e con qualche pensiero in meno che vi frulla nella testa. Il vostro corpo sarà avvolto dalla calma, dal benessere e da un’armonia perfetta.

Sollevare le gambe in modo corretto

Non è così difficile sollevare le gambe al muro, ma è opportuno fare attenzione. Se avete fastidi o problemi alla schiena, evitate o chiedete sempre il parere del medico.

Eppur vero che non si compie uno sforzo muscolare, ma non è neanche una posizione che tutti fanno tutti i giorni. Provate a mettere sul pavimento un tappetino morbido, inoltre potete mettere un cuscino sotto la zona lombare in modo da adottare una postura più armonica.

Le gambe vanno posizionate in modo verticale al muro, mentre le braccia rimangano distese e rilassate. Se riuscite restate in questa posizione per un quarto d’ora, magari ascoltando un pò di musica rilassante. Nella camera non ci deve essere alcun tipo di fastidio e distrazione, per garantire il massimo beneficio. Indossate sempre abiti che aderiscono e vi facilitano i movimenti, mai abiti stretti che potrebbero stringere in vita e sulle caviglie rendendo difficile la circolazione.

Il problema dell gambe stanche non va mai sottovalutato, parlatene con il medico specialista per eventuali chiarimenti.