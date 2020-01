Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati.

Dopo alcune voci circa una crisi tra i due, Alessandra Amoroso ha deciso di rompere il silenzio per dire la sua. Così, tramite un messaggio sui social, la cantante ha dichiarato che la storia tra lei e Stefano Settepani si è conclusa ormai da un mese. La Amoroso ha voluto sottolineare che tante delle cose che si leggono in giro su di loro sono false e che entrambi ci hanno provato fino alla fine, purtroppo senza riuscire a tenere in piedi il rapporto.

