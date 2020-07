Estate | Colpo di calore o collasso? Ecco come distinguerli e gestirli

L’estate dovrebbe essere la stagione dell’energia e della spensieratezza ma alcuni malori stagionali sono sempre in agguato, come collasso e colpo di calore. Come dobbiamo comportarci?

Per quanto abbiano effetti molto simili, cioè giramenti di testa, mancamenti e svenimenti, il colpo di calore e il collasso da calore sono due dinamiche molto differenti.

Imparare a distinguerle è il passo fondamentale per imparare a gestirle nella maniera più appropriata evitando conseguenze spiacevoli.

Entrambi questi malesseri si generano da condizioni comuni cioè alte temperature, alta pressione atmosferica, sudorazione eccessiva, affaticamento.

Questi sintomi si manifesteranno molto più spesso quando ci troviamo in un ambiente caldo e molto umido, poiché l’umidità dell’aria aumenta gli effetti negativi del calore sulla nostra salute.

A livello preventivo è sempre necessario bere molti liquidi e soprattutto integrare i sali minerali che si perdono a causa della sudorazione molto abbondante: per questo motivo una delle tipiche raccomandazioni dei medici nel periodo estivo è quella di bere molta acqua e mangiare molta frutta e verdura.

Uno dei malesseri meno gravi ma a cui comunque si può andare incontro spesso, in estate sono i crampi da calore, e derivano proprio dalla mancanza di liquidi e sali minerali che, evidentemente, sono stati smaltiti e non reintegrati.

I crampi da calore si manifestano esattamente come i normali crampi: per consentire ai muscoli di rilassarsi tornando in posizione normale sarà necessario bere e subito dopo fare esercizi di distensione.

Collasso da calore: più diffuso e meno pericoloso

Quando sudiamo troppo e i liquidi del nostro corpo non vengono adeguatamente reintegrati, il sangue che circola nel nostro organismo non è più in grado di fornire alle cellule tutte le sostanze di cui hanno bisogno per un corretto funzionamento. Per questo motivo si può arrivare percepire un mancamento o addirittura a perdere i sensi.

Tra i sintomi più comuni del colpo di calore c’è l’abbassamento della temperatura corporea e in particolare della pelle. La pressione arteriosa, che regola l’efficacia della circolazione del sangue, diminuisce sensibilmente e ci si sente deboli, privi di energie e spossati. Sedersi, reintegrare immediatamente i liquidi bevendo acqua e mangiando un frutto è il modo migliore per gestire la situazione fino a che i sintomi sono ancora gestibili.

Se le cose dovessero cominciare a diventare preoccupanti, soprattutto se ad accusare il malore è un soggetto debole o anziano, è sempre meglio chiamare un’ambulanza. Una manovra di pronto soccorso molto utile in questi casi è far stendere il soggetto a terra e tenere le sue gambe sollevate, in maniera da favorire l’afflusso di sangue al cervello.

Colpo di calore: quando l’umidità gioca un pessimo scherzo

Il colpo di calore si manifesta con sintomi molto simili a quelli del collasso, con debolezza e confusione da parte del soggetto. La differenza sostanziale, in fatto di sintomi è che la temperatura sale, il cuore comincia a battere più velocemente e il respiro comincia a diventare affannoso.

A scatenare questa risposta dell’apparato cardiovascolare e respiratorio è l’impossibilità del corpo ad abbassare la propria temperatura.

Questo si verifica quando l’umidità dell’aria è troppo alta e rende inefficace la funzione del sudore. Il nostro corpo produce sudore per abbassare la temperatura corporea. Quando l’umidità è troppo alta la sudorazione si blocca e la pelle diventa calda e secca.

C’è da specificare però che, se il collasso da calore è piuttosto frequente, il colpo di calore è molto più raro e soprattutto difficilmente l’organismo arriva a livelli di allerta di questo tipo, se non in situazioni particolarmente sfavorevoli a cui l’organismo non è abituato.

Nel caso in cui una persona manifesti tutti i sintomi del colpo di calore sarà bene rinfrescare la sua pelle con acqua fresca, cercare di fargli aria e nel frattempo chiamare un’ambulanza.

Quando il colpo di calore si manifesta in ambienti non particolarmente umidi si parla allora di colpo di sole. Il meccanismo è molto simile al colpo di calore: il corpo non è in grado di disperdere il calore che è stato accumulato durante una lunga esposizione al Sole o a fonti di calore di altra natura.

Il calore in eccesso si manifesta attraverso febbri molto alte e naturalmente secchezza della cute. Una soluzione semplice e immediata, in questo caso, è fare una doccia fresca e prolungata. Se la temperatura non dovesse scendere sarà bene recarsi immediatamente in ospedale.