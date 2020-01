Tachicardia | Come calmarla rapidamente – VIDEO

Tachicardia | Come calmarla rapidamente e in modo efficace seguendo queste semplici regole – VIDEO

La Tachicardia, il battito accelerato del cuore, la sensazione di soffocamento e la conseguente paura sono sintomi che, molte persone, provano nella vita.

La tachicardia si presenta in periodi faticosi, di forte stress lavorativo, emotivo, oltre che ad una vita sregolata o cattivi abitudini. Quando, però, succede non sappiamo come intervenire per calmarla con la conseguenza che il panico può entrare in gioco. Ecco, quindi, come affrontare la tachicardia e calmarla rapidamente. Segui i consigli nel video

