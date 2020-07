Chi è Leon Pappalardo, il figlio di Selvaggia Lucarelli che ha avuto un battibecco con Matteo Salvini? Età, altezza, carriera e vita privata.

Leon Pappalardo è il figlio di Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo, il figlio di Adriano Pappalardo che, nelle scorse settimane, ha accusato un malore da cui si è rimesso. Il figlio della Lucarelli e di Pappalardo, nelle ultime ore, è finito al centro dell’attenzione per un battibecco con Matteo Salvini, avvenuto domenica 5 luglio davanti al gazebo della Lega allestito a Milano, ma chi è Leon Pappalardo?

Leon Pappalardo: età, altezza e vita privata del figlio di Selvaggia Lucarelli

Leon Pappalardo è nato dall’amore tra Selvaggia Lucarelli e Leon Pappalardo. La giornalista e il figlio di Adriano Pappalardo si sono sposati nel 2004. Leon è nato nel 2005 ed oggi ha 15 anni. Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo si sono poi lasciati nel 2007 e Leon è rimasto a vivere con la madre. Oggi, Leon ha un profilo Instagram privato e un profilo Twitter.

Di Leon si sa pochissimo. Selvaggia Lucarelli, infatti, protegge, come è giusto che sia, la vita del figlio che, tuttavia, è salito agli onori della cronaca per il battibecco avuto con Matteo Salvini. Come ha raccontato Selvaggia Lucarelli su TPI, Leon ha espresso la propria opinione a Matteo Salvini. Today riporta le parole dette dal 15enne. “Volevo ringraziarla per il suo governo omofobo e razzista” – sarebbero state le parole dette da Leon a cui Salvini avrebbe risposto con un – “Si, dai, anche un po’ fascista”. “Lei vuole il male delle persone che arrivano da altre nazioni”, avrebbe ribattuto ancora Leon.

Il figlio di Selvaggia Lucarelli sarebbe stato così raggiunto dagli agenti che lo avrebbero identificato. ” Mi hanno fermato così, senza alcun tipo di insulto personale, attacco o parolaccia, ho detto la mia opinione, ho detto che molte persone della comunità di colore non lo sopportano per il suo comportamento razzista e omofobo, mi hanno provato a cacciare e adesso mi ha fermato la polizia. Non c’è libertà di espressione, sono stato fermato prima dalle guardie del corpo e poi dalla polizia, è una cosa ridicola”, ha raccontato ancora Leon.

Su Twitter, poi, Leon ha scritto: “Ci tengo a ringraziare di cuore tutte quelle persone che mi stanno dando supporto, difendendomi anche da chi mi insulta. Ho detto quello che pensavo credo e non cerco visibilità, ma se Salvini parla agli adolescenti stando su tiktok io posso parlare a lui in strada, penso. Ciao!“.