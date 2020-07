Temptation Island 2020: nel passato di Anna Boschetti, fidanzata di Andrea già finito sotto accusa, spunta la foto con Filippo Bisciglia.

Anna Boschetti, protagonista di Temptation Island 2020 con il fidanzato Andrea Battistelli, conosceva già Filippo Bisciglia? Una domanda a cui non c’è una risposta. Tuttavia, sul profilo Instagram di Anna ci sono diverse foto in cui è in compagnia di numerosi personaggi famosi. Prima di approdare a Temptation Island, dunque, la Boschetti non rinunciava a chiedere foto a personaggi famosi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island | Valeria tradisce Ciavy con Alessandro Basciano

Temptation Island 2020: le foto del passato di Anna Boschetti

Ad Anna Boschetti è bastata una sola puntata di Temptation Island per diventare una protagonista del programma di Filippo Bisciglia. Anna è fidanzata da 2 anni con Andrea. Tra i due ci sono 10 anni di differenza: lei ha 37 anni ed è mamma di due bambine mentre lui ha 27 anni. Pur avendo già due figlie, Anna sogna di avere un figlio con Andrea il quale, invece, non si sente ancora pronta. Nel corso della prima puntata ha messo su una strategia per ottenere ciò che desidera facendo unfuriare anche la famiglia di Andrea. In molti si sono scagliati contro la Boschetti sul cui profilo Instagram ci sono foto in compagnia di tanti personaggi famosi, compreso Filippo Bisciglia.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island 2020 | Spuntano le presunte amanti di Antonio

La foto con Filippo Bisciglia è stata scattata il 19 dicembre 2018. I quell’occasione, Anna ha incontrato anche il Ken umano Rodrigo Alves, il chirurgo Giacomo Urtis. Anna, dunque, prima di conoscere Filippo Bisciglia per Temptation Island, era già una sua fan?

Visualizza questo post su Instagram #serate🔝#Urtis#ken#Filippo#Alexx#barbie#direipuobastareperstasera Un post condiviso da Anna Boschetti (@boschetti_miss) in data: 19 Dic 2018 alle ore 12:38 PST

Nel frattempo, i fans del programma dell’amore si chiedono cosa accadrà alla sua storia d’amore con Andrea. I due sembrano volere due cose diverse: riusciranno a trovare un punto d’incontro e a lasciare insieme il villaggio che, in questo momento, è ricco di tentazioni per entrambi?