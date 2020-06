Come sta Laerte Pappalardo? Il figlio di Adriano Pappalardo, colto da un malore nelle scorse ore, rassicura tutti con un messaggio sui social.

Come sta Laerte Pappalardo, figlio di Adriano Pappalardo? Nelle scorse ore, il figlio del cantante e attore era stato colpito da un malore sotto gli occhi del padre che aveva chiesto immediatamente l’intervento dei sanitari del 118. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio e lo stesso Laerte ha rassicurato tutti con un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook.

Laerte Pappalardo, il messaggio dopo il malore: “ho passato un brutto quarto d’ora”

Con un messaggio pubblicato su Facebook, Laerte, il figlio di Adriano Pappalardo, senza scendere nei dettagli, ha fatto sapere di aver passato un brutto momento, ma di stare bene ringraziando così tutto il personale sanitario che si è occupato di lui.

“Ho passato veramente un brutto quarto d’ora! Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene🙏🏼❤️ Ci tengo a ringraziare soprattutto tutti i medici del pronto soccorso del presidio Ospedaliero “San Luca” di Vallo Lucania per la loro professionalità e simpatia in questo momento molto duro per loro! Grazie, grazie, grazie”, ha scritto su Facebook rassicurando tutti quelli preoccupati per lui.

Larte e Adriano Pappalardo si trovavano a Marina di Camerota per girare uno spot pubblicitario. Laerte sarebbe stato colto da un malore in tarda serata. Le persone che erano con lui hanno immediatamente chiamato i soccorsi ed è stato trasportato nella struttura di San Luca di Vallo Lucania.

Laerte Pappalardo è stato legato a Selvaggia Lucarelli da cui ha avuto un figlio Leon. I due, sposati nel 2004, hanno poi divorziato nel 2007. Oggi, Laerte è legato a Laura De Gaetano.