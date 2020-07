Fusilli con zucchini e tonno sott’olio | primo piatto estivo completo

Un piatto di pasta veloce e pratico, da servire caldo ma anche come insalata fredda: i fusilli con zucchini e tonno sott’olio sono ottimi sempre

Un primo piatto caldo che può diventare anche una pasta fredda. Sembra strano, ma i fusilli con zucchine e tonno tutto è possibile. Una ricetta che porta in tavola tutti i sapori mediterranei, fresca e tipicamente estiva, anche molto facile da preparare.

Il classico piatto con poca spesa e tanta resa, che potete portare in tavola nelle due versioni. Caldo, appena fatto, per un pranzo o una cena tutta sostanza. Ma una volta pronto potete anche lasciarlo raffreddare in frigorifero e servirlo come insalata di pasta, gustosa e semplice. Le zucchine sono uno degli ortaggi più versatili e pratici della nostra cucina e ce ne sono di tantissime varietà. Quindi scegliete voi la qualità più adatta.

Ingredienti (per 4 persone):

360 g fusilli

4 zucchine di media grandezza

130 g di tonno sott’olio

70 g pecorino

2 spicchi di aglio

prezzemolo fresco

olio extravergine di oliva

sale

pepe o peperoncino

Fusilli con zucchine e tonno, ricetta facile

Se volete dare un gusto ancora più caratteristico a questi fusilli con zucchini e tonno sott’olio potete usare la bottarga. Una grattata sul piatto prima di servirlo e sarà un piatto indimenticabile.

Preparazione:

Partite con le zucchine, tagliate le estremità, lavatele e tagliatele a fettine sottili, così saranno più facili da cuocere. Quindi friggetele in abbondante olio, lasciandole dorare, scolatele e mettetele in un piatto con carta da cucina per eliminare l’olio in eccesso. A parte portate ed ebollizione l’acqua e poi calate i fusilli (o altro formato di pasta corta).

Scolate la pasta al dente, poi mettetela nella stessa padella dove avete fritto le zucchine. Aggiungete anche queste ultime e unite anche il tonno, senza il suo olio. Lasciate andare per un paio di minuti in modo che tutto si amalgami bene allungando con qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta.

In ultimo unite il prezzemolo grattugiato fresco e il pecorino grattugiato. Poi decidete se servire caldo oppure raffreddare in frigorifero.