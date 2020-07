Temptation Island | Andrea avverte Anna: “Potrei cedere alla tentazione”

Temptation Island | Andrea e Anna, prima di iniziare la loro avventura, hanno concesso un’intervista al magazine di Uomini e Donne. Lui ha confidato di avere paura di cedere alla tentazione, ma era ancora all’oscuro di ciò che sarebbe accaduto nei rispetti villaggi.

Temptation Island ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo qualche giorno fa e, come le precedenti edizioni, si è rivelato essere un autentico successo. Per l’occasione, i protagonisti di quest’anno sono stati intervistati dal magazine di Uomini e Donne dove hanno rivelato alcuni retroscena prima di entrare nei rispettivi villaggi.

Tra tutti non poteva mancare quella concessa alla coppia formata Anna e Andrea. I due hanno dieci di differenza. Lei è più matura, ha già due figli, e vorrebbe un matrimonio e un figlio da lui, che preferirebbe invece concentrarsi sulla carriera prima di mettere su famiglia. Andrea, durante il corso dell’intervista, ha confidato che essendo più giovane ha paura di poter cedere alle tentazioni del villaggio, nonostante provi un forte sentimento per lei.

“Devo ammettere che ho paura di quello che potrei fare” ha ammesso Andrea sulla sua partecipazione con Anna a Temptation Island, quest’edizione tra l’altro è già record di ascolti. “Sono più giovane di lei, quindi potrei essere più incline a cedere alle tentazioni” ha concluso, senza sapere di essere “vittima” di un piano ben preciso della sua compagna.

Anna massacrata dal web dopo Temptation Island: la strategia su Andrea non piace

Anna, infatti, ha ammesso di aver preso parte a Temptation Island con l’unico scopo di convincere Andrea a sposarsi ed aver avere un figlio e per farlo è pronta a giocare il fattore gelosia. La produzione, infatti, ha mostrato al fidanzato che la sua compagna sta flirtando per finta con i single del villaggio soltanto per farlo ingelosire. In quanto lei è convinta che quando Andrea è geloso finisce con il fare tutto quello che vuole lei.

La confessione di Anna non è piaciuta al pubblico del piccolo schermo, ma nemmeno al suo compagno Andrea che è rimasto profondamente deluso dal sentire certe cose da lei, che l’ha prontamente stroncata andandoci giù pesante.

Secondo il pubblico di Maria De Filippi, Anna sarebbe attratta più dal tenore di vita che può offrirgli Andrea, visto che ha più volte sottolineato la sua situazione agiata, piuttosto che al suo amore.

Andrea e Anna a Temptation Island riusciranno a trovare un punto d’incontro oppure uno dei due cederà alle tentazioni? Il web spera che lui possa aprire gli occhi sulla sua compagna, ma il loro viaggio è soltanto all’inizio.