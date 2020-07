Filippo Bisciglia dopo Temptation Island svela: “Mi commuovo ogni volta”

Filippo Bisciglia dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation Island di quest’edizione ha ringraziato i suoi fedeli telespettatori su Instagram, rivelando che ogni volta che legge i dati di ascolti si commuove dall’affetto che riceve.

Filippo Bisciglia è tornato anche quest’anno con un’edizione nuova di zecca di Temptation Island. L’isola delle tentazioni, come ogni anno, non ha deluso le aspettative del suo fedele pubblico che ha scelto di premiarlo facendogli vincere la serata.

Non è di certo un mistero che il programma prodotto da Maria De Filippi sia uno dei preferiti dei telespettatori, visto che da ben sette edizioni decide di premiarlo ogni volta. Il conduttore, per questo motivo, ha scelto di voler ringraziare pubblicamente tutti coloro che ieri hanno visto la puntata e hanno permesso alla trasmissione di riconfermarsi come una delle più amate di sempre.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Ida Platano ammette: “Io e Riccardo siamo in crisi”

“Non voglio nascondervi che ogni volta che leggo i dati di ascolto mi stupisco sempre, ma non solo” ha ammesso Filippo Bisciglia dopo Temptation Island, tra l’altro ieri sera ha fatto parecchio discutere l’ammissione della fidanzata Anna. “Mi commuovo ogni volta nel sapere che ogni anno ci preferite” ha proseguito il conduttore. “Grazie infinite!” ha aggiunto. “E non dimenticate che il viaggio nei sentimenti continua”.

Temptation Island vince la serata con Temptation Island: record di ascolti

Temptation Island, come anticipato, si è portato a casa un altro importante risultato non solo per Filippo Bisciglia ma anche per l’intero team che da anni lavora al programma.

Ieri è stato raggiunto un altro importante obiettivo, in quanto il viaggio dei sentimenti delle sei coppie scelte quest’anno è stato seguito da ben 3 milioni e 700 mila telespettatori.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island | Gemma scrive ad Antonella Elia: “Nuove delusioni”

“3 milioni e 700 mila” ha risposto Filippo. “Questo non è un semplice numero” ha spiegato il conduttore. “Ma siete tutti voi che ci guardate” ha concluso.

Temptation Island ha vinto la serata al debutto, il prossimo appuntamento, che vedrà il falò di confronto tra Sofia e Alessandro, riuscirà a raggiungere il successo di ieri sera?

Filippo Bisciglia di Temptation Island si impegnerà sicuramente per portare ai telespettatori uno show degno di nota.