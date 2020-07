Scopri perchè dovresti mettere il Listerine sui tuoi piedi

Hai mai pensato che mettere un colluttorio sui piedi potesse apportare qualche beneficio alla tua salute? E’ ora di ricrederti.

Un colluttorio come ad esempio il listerine, viene solitamente utilizzato per risolvere problemi gengivali o rifrescare e prevenire disturbi della cavità orale. I suoi ingredienti attivi come mentolo, timolo, metil salicilato ed eucaliptolo sono molto efficaci per curare altri tipi di disturbi che non hanno nulla a che fare con il cavo orale.

Forse non sapevi che il Listerine ha proprietà antisettiche e antifungine, un rimedio ideale per curare funghi, calli o secchezza della pelle dei piedi. Tutti i dettagli su questo rimedio sono stati resi noti da MedicalNewsToday.

Come usare il Listerine per la cura dei piedi

I piedi sono il nostro supporto e il nostro principale mezzo di trasporto. Con il caldo i piedi sono più sofferenti, le scarpe chiuse favoriscono la sudorazione, quelle aperte favoriscono il contatto con sostanze irritanti come la polvere, o formazione di calli ruvidi acausa dello sfregamento del piede nudo e spesso sudato. I luoghi frequentati da molte persone possono essere l’abitacolo di funghi e verruche che si attaccano da una persona all’altra.

Per proteggere i piedi o trattare i problemi più frequenti possiamo utilizzare il Listerine.

L’azione benefica di questo noto colluttorio sui piedi, si deve agli ingredienti principali che lo compongono. Ecco perchè funziona:

E’ utile per prevenire le infezioni

Grazie alla sua azione antibatterica, il Listerine può fungere, in misura preventiva, da arma contro infezioni e altri batteri che si depositano negli angoli nascosti delle unghie dei piedi, sopratutto in caso di piede d’atleta. Vi basterà immergere i piedi in acqua e Listerine e fare un pediluvio. Ricodate solo di non mettere il collotturio sulle ferite aperte perchè rallenta il processo di guarigione.

Svolge un’azione esfoliante

La pelle dei piedi è in prima linea a combattere conto sfregamenti o caldo eccessivo durante le lunghe camminate, di conseguenza potrebbe irritarsi o seccarsi eccessivamente tanto da rendere i piedi esteticamente non accettabili. Il listerine offre una soluzione concreta a questi problemi. Riuscendo ad esfoliare la pelle le ridona il suo massimo splendore e mordidezza. Gli strati superiori della pelle morta o con impurità vengono eliminati e la pelle appare molto levigata.

Dona sollievo dal dolore

Il listerine svolge un’azione lenitiva in caso di dolori muscolari e articolari legati ai piedi. Per giungere a questa conclusione è stato condotto uno studio apposito che ha dimostrato che l’applicazione di metil salicilato e l-mentolo è utile per alleviare significativamente il dolore associato alla tensione muscolare da lieve a moderata, potete versarlo direttamente sul piede dolorante.

Avvertenze e controindicazioni

Attenzione a non usare il Listerine come rimedio nel caso in cui:

Siete allergici ad uno qualsiasi dei principi attivi di Listerine: eucalipto, mentolo, timolo e metil salicilato.

Avete ferite aperte o vesciche.

Se la pelle è molto sensibile e avete già provato il pediluvio che vi ha dato problemi come irritazione e prurito.

Se siete allergici all’aspirina, poiché questa e il metil salicilato hanno quasi la stessa composizione chimica.

Nel caso di bambini piccoli poichè i salicilati nei bambini possono sviluppare la sindrome di Reye

I caso di allergia a farmaci antinfiammatori non steroidei

