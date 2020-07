La nuova frontiera dell’amore | Un amico di letto per … dormire

Sei singol e hai voglia di coccole? Potresti abbracciare questa nuova tendenza in fatto di relazioni e optare per un amico di carezze e abbracci.

Via abbiamo parlato di tantissime tendenze in fatto di relazioni: amore platonico, poliamore, relazioni aperte, “sexfriend”… oggi vi parleremo dell’ultima arrivata e che sta letteralmente spopolando: hugfriend, l’ “amico di coccole”.

L’amico di coccole, cos’è e come funziona?

Potrebbe capitare anche a voi di essere single da diverso tempo e di sentire il bisogno di colmare un senso di solitudine con le coccole e le carezze. Niente a che vedere con l’amico di letto, perchè questa opzione è per coloro che non praticano “sesso senza amore”. Quindi vi sentite soli, avete voglia di coccole ma non di rapporti sessuali, si tratta di colmare un bisogno emotivo piuttosto che un bisogni fisico.

Per tutte queste persone nasce un nuovo tipo di relazione: l’hugfriend. L’amico che riempie i tuoi bisogni di coccole, tenerezza e che magari dorme abbracciato a te. nuova tendenza che mira a superare la solitudine che provano molti single e a tal fine è nata un’

un’applicazione per smartphone Hugmify, che facilita l’incontro tra persone con il medesimo bisogno di coccole e abbracci.

Hugfriend: parolad’ordine coccole e abbracci

In una società in cui la sessualità ha un posto alto in classifica e la scelta di un sexfriend è altamente ben tollerata e poco giudicata, se opti per un amico di abbracci potresti essere giudicato un folle. Eppure quando si è single il bisogno di colmare un vuoto affettivo è tipico, allora perchè non optare per un accordo tra due persone per darsi affetto?

L’hugmify app è ancora in fase di sviluppo ma il piano è già operativo sui social e collegandosi al sito web dove gli ideatori ti accolgono presentandoti il loro progetto:

“Vogliamo che tu incontri persone che vogliono davvero prendersi il tempo di conoscerti, persone che sono stanche dei rapporti sessulai, perché hai il diritto di incontrare persone che vogliono conoscerti e non solo per andare a letto con te, di volersi divertire con te, di godere della presenza dell’altro per vivere un’esperienza forte e reale.

Al giorno d’oggi, è facile avviare un’app di incontri , scorrere, trovare qualcuno che ti piace … e poi decidere di darvi appuntamento in un bar non lontano da casa vostra, solo per avere un rapporto fisico. Ma è davvero quello che vuoi? O vuoi fare un’esperienza? ”

I sostenitori di questo tipo di appuntamento, cercano dunque un’alchimia e non escludono di finire sotto la trapunta ma solo per il desiderio di toccare, accarezzare e coccolare l’altro.

Il potere terapeutico dell’abbraccio

Il potere di questa tendenza e i suoi benefici sulla salute psichica non sono da sottovalutare. Sono migliaia le persone che ogni anno a causa della manca di relazioni umane spofondano nella frustazione e finiscono col commettere persino atti irreversibili.

La necessità di creare dei legami materiali, di parlare e toccare un’altra persona è resa ancora più forte dall’avvento delle tecnologie che collegano migliaia di persone senza però stabilire contatti fisici. Il risultato? migliaia di persone soffrono a causa di questa mancanza di connessione con gli altri.

Inoltre i benefici di coccole e carezze sulla salute sono noti, come per esempio quello di ridurre la pressione sanguigna, lo stress, aumentare l’autostima, e dormire meglio! Tanti validi motivi per cui dovremmo praticare le coccole senza smettere mai.