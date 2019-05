Le coccole possono essere abbracci d’amore, tenerezza amicizia, gioia o esultazione. Ad ogni modo, fanno bene al nostro morale. Ecco perché.

Perché le coccole sono essenziali per il nostro equilibrio? L’abbraccio è il modo principale che un essere umano usa quando vuole mostrare il suo affetto. Prendere qualcuno tra le braccia è un gesto semplice, ma molto meno innocuo di quanto si possa pensare. Céline Rivière, neuropsicologa, evidenzia i suoi numerosi benefici su Psychologies.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

I benefici terapeutici degli abbracci sulla tua salute

Abbracciare qualcuno con tutte le proprie forze è una prova d’amore. Interiormente, si tratta della volontà inconscia di volere che l’altro sia parte di noi. Proprio come le carezze, le coccole sono messaggi che trasmettono amore, gioia, tenerezza, protezione e gratitudine a qualcuno. Ecco perché sono così preziose sia per chi le fa che per chi le riceve:

Abbracci, bombe energetiche

È scientificamente provato che le coccole aumentano il tasso di un ormone responsabile della gioia e della soddisfazione, chiamato ossitocina, noto come ormone della felicità. L’ossitocina migliora l’ umore e la tua sanità mentale, non appena si viene abbracciati per almeno venti secondi. Prodotto dal cervello, ha un effetto calmante e genera una sensazione di benessere immediato. Funziona solo quando si è in uno stato di calma e pienezza. Questo è ovviamente il caso di un abbraccio, ma può anche accadere quando ci si siede su una spiaggia al sole o si medita. È l’antagonista dell’ormone dello stress, il cortisone.

Oltre all’energia che ti dà, un abbraccio rilassa, rilassa, tonifica, calma e riposa il corpo. Non fa differenza donarlo o riceverlo, è una fonte di energia positiva che ti circonda e ti connette con i tuoi cari. L’abbraccio consolida i legami e rafforza le tue relazioni.

Le coccole ci fanno bene perché ci rimandano al piccolo bambino che eravamo. Quello che viene coccolato, preso tra le braccia di qualcuno, tenuto al sicuro. E quando una persona ci regala un gesto paragonabile alla benevolenza e all’amore, siamo invasi da una sensazione di benessere.

Le coccole sono rassicuranti

L’abbraccio è un linguaggio universale, che non ha né parole né suoni. È un modo per dire che ami senza dover aprire la bocca. È anche un modo per dire che crediamo negli altri, che abbiamo fiducia in loro, per dar loro coraggio. Succede nella vita di sentirne la mancanza, di avvertire il bisogno di avere qualcuno che ci prende in braccio e ci rassicuri, è innato in noi. Abbracciare qualcuno è rassicurante, protettivo e incoraggiante, proprio come fa una madre con suo figlio il primo giorno di scuola. Perché la vita in generale è una scuola.

Le coccole proteggono dalle malattie

I medici sono unanimi: abbracciare rafforzerebbe il tuo sistema immunitario, respingerebbe tutti i rischi di depressione, una malattia che colpirebbe oltre 350 milioni di persone in tutto il mondo secondo l’OMS. Il motivo? sprigiona due ormoni: dopamina e serotonina, due ormoni della felicità e del benessere, neurotrasmettitori del cervello, che promuovono il suo corretto funzionamento e danno una buona spinta al morale. Questi stessi ormoni possono aiutare a calmare il dolore psichico nei momenti difficili della vita. E ciliegina sulla torta, le coccole sarebbero un vero modo per contrastare i virus perché aumentano le difese immunitarie, per ridurre la pressione sanguigna e quindi preservare le malattie cardiovascolari. Secondo il dottor Sheldon Cohen, ricercatore alla Carnegie-Mellon University in Pennsylvania, un abbraccio al giorno sarebbe un’arma formidabile per trascorrere l’inverno senza aver paura di ammalarsi.

Ti potrebbe interessare anche—->>>I segni zodiacali che amano di più le coccole

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI