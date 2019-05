Grande Fratello 16, tutti i ragazzi domenica 26 maggio abbandoneranno la Casa. Ecco il motivo!

I concorrenti del Grande Fratello 16 Domenica 26 maggio usciranno dalla Casa più spiata d’Italia. La decisione è stata presa dala Mediaset e non si tratta di una prova o una gita, infatti agli inquilini della Casa è stato permesso di varcare la porta rossa per partecipare alle Elezioni Europee e amministrative 2019.

In casa sono rimasti per la precisione undici concorrenti e ciascuno di loro dovrebbe votare in seggi differenti. Ma visto che si vota solamente di domenica risulta un pochino complicato comprendere come si svolgeranno le cose. Una cosa è certa, sicuramente non si assenteranno tutti nello stesso momento quindi saranno soggetti a delle turnazioni, per non lasciare la diretta del tutto scoperta.

Grande Fratello 16: i concorrenti fuori dalla Casa per le Elezioni Europee

Il Grande Fratello, non molte ore fa ha mandato una comunicazione agli inquilini si tratta di un comunicato stampa in previsione delle Elezioni Europee e amministrative 2019 che si terranno, domenica 26 maggio.

Il messaggio è stato letto da Gianmarco, fratello dell’ex gieffino Luca Onestini, che ha informato anche i ragazzi dela possibilità di consultare i programmi elettorali. Ecco il contenuto del messaggio: “Il Grande Fratello, in vista delle prossime Elezioni Europee e Amministrative del 26 Maggio, vi fornisce per la consultazione i programmi dei vari partiti. Nella Mystery Room avete a disposizione i singoli programmi che potrete consultare quando vorrete. Procedura: andrete prima in Confessionale e dopo aver chiesto al Grande Fratello potrete recarvi nella Mystery Room. Ogni volta potrà effettuare la consultazione soltanto uno di voi”.

Inoltre tutti gli inquilini della Casa avranno la possibilità di uscire eccezionalmente dal loft per esercitare il proprio diritto di voto nelle varie sezioni: “I ragazzi potranno uscire dalla Casa di Cinecittà per raggiungere il proprio seggio, rigorosamente scortati dallo staff di produzione così da non avere alcun tipo di contatto con altre persone”.

