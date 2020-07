Paola Di Benedetto e Giulia Salemi separate: c’entra Federico Rossi

Paola Di Benedetto e Giulia Salemi sono state costrette a dirsi “addio” a causa del cantante Federico Rossi di Benji e Fede.

Paola Di Benedetto, non è di un mistero, è sempre stata molto legata a Giulia Salemi. Le due sono molto amiche ed in comune, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, non condividono soltanto un sentimento di affetto, ma anche un ex fidanzato in comune: Francesco Monte.

Le due, manco a farlo apposta, nel corso di questi mesi sono diventate vicine di casa e hanno ulteriormente rinforzato il loro legame, ma purtroppo sono costrette a dirsi “addio”. Il motivo? “Colpevole” di questa scelta è Federico Rossi di Benji e Fede, nonché fidanzato della vincitrice del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Paola e Fede, tra l’altro di recente lui l’ha messa in imbarazzo sui social, andranno presto a convivere e lei dovrà lasciare la casa che ha occupato nel corso di questo periodo. L’annuncio è stato dato da Giulia sui social che, felice per la sua amica e un po’ amareggiata per se stessa, ha comunicato il tutto durante una serata tra donne in cui era presente anche la Di Benedetto.

Paola Di Benedetto e Giulia Salemi si separano per Fede, ma la loro amicizia saprà andare anche oltre i rapporti di vicinato.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto pronti per la convivenza: “addio” a Giulia Salemi

Federico Rossi e la sua compagna, come annunciato in svariate occasioni, sono pronti per la convivenza. Anche se la vincitrice del GF Vip di Signorini, durante il corso dei contenuti social caricati da Giulia Salemi, ha provato a mascherare la notizia. Anche se, forse un piccolo lapsus, era stata lei stessa ad annunciarla sui social qualche giorno fa, in occasione di una dedica per il compagno visto che a breve festeggeranno i due anni della loro unione.

Una storia, quella tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi che negli ultimi tempi ha fatto sognare il pubblico del piccolo schermo, che ha ammirato come nonostante le difficoltà riscontrate durante il corso del loro cammino abbiano trovato la forza per superare i problemi ed andare avanti, più forti che mai.

Giulia Salemi, che di recente ha smentito la sua partecipazione a Uomini e Donne, non può che essere felice per la sua amica.

Magari, l'”addio” di Paola, potrà trasformarmi in un buon augurio per lei che possa finalmente trovare l’amore che merita visto che dopo la separazione con Francesco Monte non è mai più venuta allo scoperto con qualcuno al suo fianco.