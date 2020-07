Massa magra | Perché è importante aumentarla e come fare

Quando si parla di linea e di forma fisica, la massa magra è molto importante. Scopriamo il perché e come allenarla.

Sempre più persone, ogni giorno, prestano la loro attenzione alla forma fisica. Tra chi vuole perdere peso, chi desidera tonificarsi e chi ambisce a modellare il proprio corpo, la necessità di fare qualcosa è sempre più viva. Ebbene, anche se non sembra, per perdere peso, modellarsi e tonificarsi c’è un aspetto comune che non andrebbe mai sottovalutato ed è la massa magra.

Lavorare sulla massa magra, infatti, porta a tutta una serie di vantaggi che ancora non tutti conoscono. Si va dal maggior dispendio energetico, alla prestanza fisica che aumenta e alla possibilità di sconfiggere la cellulite o di migliorare la propria forma. Cerchiamo quindi di capire come agisce la massa magra e cosa bisogna fare per aumentarla.

Massa magra: cos’è e come aumentarla

Per prima cosa cerchiamo di capire cos’è esattamente la massa magra o massa muscolare. Come il nome stesso suggerisce si tratta dei muscoli che fanno parte del nostro corpo e dalla quale dipendono sia il consumo calorico che il dispendio energetico.

Aumentarla (senza esagerare) è quindi un buon modo per aumentare il metabolismo basale, ottenendo anche un cambiamento dal punto di vista fisico. Con l’aumento dei muscoli infatti, il grasso tende a diminuire e, grazie ad una maggior ossigenazione interna, anche la cellulite si riduce.

Agendo su un solo aspetto si ottengono quindi diversi risultati come la perdita di peso, la tonificazione e una forma fisica più armonica. Ora che abbiamo capito di cosa stiamo parlando, andiamo alle regole d’oro per aumentare la massa magra. Queste si possono riassumere in alcuni importanti punti:

Avere pazienza. Per ottenere dei risultati servono dalle 6 alle 12 settimane. I muscoli infatti ci mettono un po’ a crescere ma quando lo fanno i risultati sono tali da ripagare dell’attesa.

Mangiare in modo sano e con le giuste proteine. La massa magra si sviluppa anche a tavola e per farlo è necessario introdurre il giusto apporto di proteine ed evitare di esagerare con zuccheri e farine raffinate. Inutile dire che anche l’alcol non è amico di muscoli e forma fisica in generale.

Fare attività fisica nel modo corretto. Molto spesso si svolgono gli esercizi senza il giusto impegno o eseguendoli in modo poco corretto. Ciò ha un impatto negativo sulla massa magra perché non aiuta a potenziarla, producendo solo fatica. È bene quindi imparare a conoscere i muscoli che fanno parte del nostro corpo, capire quali si desidera potenziare e procedere in tal senso. Per farlo ci sono due vie da seguire. La prima è quella di allenare le varie zone singolarmente. La seconda, invece, consiste nello svolgere serie di esercizi che coinvolgono tutti muscoli. Il video qui sotto mostra come fare per un allenamento veloce ma al contempo efficace.

È bene ricordare che anche il riposo ha la sua importanza. I muscoli, infatti, si costruiscono proprio nei giorni che seguono gli sforzi intensivi. Motivo per cui, allenarsi tutti i giorni sperando di ottenere più risultati è deleterio. Inoltre, specie se si ha a che fare con i pesi, il suggerimento è quello di rivolgersi sempre al proprio medico prima di iniziare. E, iscriversi in palestra o farsi seguire (almeno per i primi tempi) da un personal trainer se non si ha idea di come svolgere correttamente gli esercizi.