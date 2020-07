Nuovo, tragico lutto per Claudia Galanti a sei anni dalla morte della sua bambina: in Paraguay è deceduto il padre. Ignote le cause del decesso.

Nuovo, tragico lutto per Claudia Galanti che, sei anni dopo la terribile morta della figlia, la piccola Indila, ha perso il padre. L’uomo sarebbe deceduto in Paraguay negli scorsi giorni e le cause del decesso restano ignote. A dare la notizia è Giornalettismo.

Lutto per Claudia Galanti: è morto il padre

“Il papà della Galanti è deceduto. I due avevano da poco ritrovato un rapporto anche se a distanza”: con queste parole Giornalettismo annuncia la morte del padre di Claudia Galanti. La showgirl aveva ritrovato un rapporto con il genitore. La showgirl continua ad essere messa a dura prova dalla vita. Sei anni fa ha perso la sua piccola Indila, nata il 21 marzo 2014 e deceduta il 3 dicembre 2014, a causa di un batterio che l’ha uccisa nel sonno. Un dolore terribile per la Galanti che ha dovuto reagire per amore degli altri due figli: Liam Elijah, nato il 3 aprile 2011, Tal Harlow, nata l’8 giugno 2012.

Claudia è diventata mamma dei suoi bambini durante la storia con Arnaud Mimran. Nonostante il dolore per la perdita di Indila, Claudia stava reagendo e aveva ripreso in mano la sua vita. Recentemente si era tuffata in un nuovo progetto legato alla cucina di cui è una vera appassionata.

“Ho cominciato a lavorare in una fabbrica dove smontavo telefonini, iniziavo alle 8 della mattina e ho guadagnato bene. Mandavo i soldi a mio padre, che era depresso e non lavorava più: c’ erano i miei fratelli gemelli da mantenere, orfani di madre. Non l’ho perdonato: ha messo il peso di una famiglia su una ragazzina”, aveva raccontato la Galanti in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Come fa sapere Giornalettismo, però, Claudia e il padre si erano ritrovati anche a distanza.