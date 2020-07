Ti sei mai chiesta come salvare il dolce dimenticato ad un pranzo o una cena per gli invitati? Oggi ti proponiamo l’alternativa ideale per un dessert coi fiocchi sano, genuino e privo di zuccheri!

La versatilità della banana ti permette moltissimi dolci senza dover aggiungere nemmeno un granello di zucchero. Dessert alla banana SENZA zuccheri aggiunti. Ricetta velocissima.

Ricetta salva dessert | Dolcetto alla banana

La frutta è senza dubbio un irrinunciabile alleato per la nostra salute, mangiare sano includendo tutti i macronutrienti, i sali minerali e le vitamine è indispensabile.

La banana è frutto molto speciale, ricco di fibre, sali minerali come magnesio, potassio, calcio, fosforo, vitamine come A, B1, B2, B9, C, PP. La banana aiuta il buon funzionamento del sistema cardiovascolare e contribuisce inoltre a rendere la nostra pelle sana e bella. 100 grammi di banana equivalgono a 92 calorie.

Con questo frutto ogni dolce creato si assicurerà un dolce sapore poiché la banana può essere tranquillamente utilizzata come dolcificante.

Ecco il motivo per il quale oggi abbiamo scelto di darvi un piccolo suggerimento se proprio non avete pensato al dolce, siete in preda al panico e non avete nemmeno il tempo di recarvi alla pasticceria più vicina.

Ricetta 6 mini dessert alla banana

Ingredienti (per 6 bicchierini dessert)

450 grammi di yogurt greco 100% naturale

4 banane mature

100 grammi di cioccolato fondente

150 grammi di noci o mandorle sgusciate o da sgusciare

Preparazione

Munirsi di sei bicchieri, potete scegliere quelli che più preferite in vetro, ancora meglio se avete dei barattolini in vetro. Disponete all’interno un primi strato di yogurt greco non troppo alto (avrete bisogno di una seconda quantità tale per creare un secondo strato).

Prendete il restante yogurt e frullatelo con una banana. Otterrete così una consistenza cremosa e gialla. A questo punto fate il secondo strato.

A parte fate sciogliere il cioccolato a bagnomaria (se troppo denso miscelate con un po d’acqua) e versate nei sei barattolini. A questo punto tagliate a rondelle le tre banane e adagiatele sulla superficie dei dessert, guarniteli infine sbriciolando noci o mandorle. Un dessert sano, nutrienti, privo di zuccheri e buono è servito!