Paola Di Benedetto messa in imbarazzo da Federico Rossi: gaffe in vacanza

Paola Di Benedetto è stata messa in imbarazzo dal suo fidanzato Federico Rossi, ex cantante di Benji e Fede, che ha violato le regole commettendo una gaffe in vacanza.

Paola Di Benedetto, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, edizione che tra l’altro ha vinto, ha scelto di passare qualche giorno di puro relax in vacanza con il suo fidanzato Federico Rossi.

I due, ovviamente, hanno immortalato il tutto sui rispettivi profili social e nulla è sfuggito al popolo della rete. Soprattutto un gesto del cantante che ha scatenato la furia del web. Che cosa è successo?

Federico Rossi ha messo in imbarazzo Paola Di Benedetto, tra l’altro di recente si è parlato di una possibile crisi di coppia, in quanto il cantante si è tuffato in un punto del luogo in cui si trovava in cui era chiaramente specificato che era vietato farlo.

La gaffe di Fede è stata prontamente notata dall’influencer Deianira Marzano, che ha condiviso il tutto con i suoi fedeli sostenitori che hanno prontamente bocciato il gesto del cantante.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto pronti per la convivenza: le parole di lei

Federico Rossi e la sua compagna, almeno per il momento, hanno preferito non commentare tale gaffe commessa con il popolo della rete, ma hanno preferito lasciarsi qualche dedica social visto che a breve festeggeranno il secondo anniversario della loro relazione.

I due, per l’occasione, hanno scelto di andare a vivere insieme nel capoluogo lombardo. In modo tale da portare la loro relazione ad un livello successivo.

“Stiamo insieme da quasi due anni e siamo ancora qui” ha scritto Paola Di Benedetto a Federico Rossi, che sono pronti per andare a vivere insieme. “Non posso ancora crederci che a breve sarò costretta a sopportarti tutti i giorni!” ha concluso ironica la prima vincitrice di Alfonso Signorini.

Il pubblico della rete sceglierà di perdonare Paola e Fede per il gesto commesso durante la loro vacanza all’insegna del relax e del riposo? Staremo a vedere.