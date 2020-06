Grande Fratello Vip | Tosca D’Aquino nel cast di Signorini? Il gossip

Grande Fratello Vip | Tosca D’Aquino, secondo quanto riportato dal portale web 361 magazine, sarebbe in lizza per essere nel cast di Alfonso Signorini per la quinta edizione del reality show di canale 5.

Il Grande Fratello Vip, salvo imprevisti, dovrebbe partire dal mese di settembre. Per questo motivo Alfonso Signorini e la produzione del reality show di canale 5 sono a lavoro per formare il cast della quinta edizione. Un lavoro difficile, considerando il successo ottenuto dal Direttore di Chi per la passata edizione, che ha vantato un cast di tutto rispetto e ha avuto ottimi riscontri da parte del pubblico del piccolo schermo.

Alfonso, infatti, aveva promesso al suo fedele pubblico un cast ancora più popolare rispetto a quello precedentemente scelto e le sue parole sembrano concretizzarsi sempre di più, visti i primi nomi che iniziano a circolare nel mondo del web.

Secondo il portale 361 Magazine, il conduttore starebbe corteggiando l’attrice Tosca D’Aquino, per farla diventare uno dei pezzi forte del cast di quest’anno.

Tosca D’Aquino è nel cast del Grande Fratello Vip di Signorini? Sembra essere ormai certa anche la presenza dell’attore turco Can Yaman.

Tosca D’Aquino al Grande Fratello Vip? Gli altri probabili nomi

Tosca D’Aquino, almeno per il momento, non ha ancora commentato tale indiscrezione che la vedrebbe nel cast del GF Vip. Anche perché è impegnata con la registrazione della fiction I Bastardi di Pizzofalcone, in onda prossimamente su Rai 1.

In rete però si parla anche di altri personaggi, oltre alla presenza dell’attrice partenopea.

Sembra ormai essere certa la presenza di Elisabetta Gregoraci al GF Vip così come anche quella di Flavia Vento e Patrizia De Blanck. Sembrerebbero aver detto di no, invece, Rocco Siffredi e suo figlio Leonardo Tano.

Come al solito, non ci resta che attendere per sapere quale sarà il cast bomba del Grande Fratello Vip 5 che Alfonso Signorini ha promesso al suo fedele pubblico.