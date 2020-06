Paola Di Benedetto e Fede ai ferri corti? “Lei sentiva uno sposato”

Paola Di Benedetto e Federico Rossi di Benji e Fede sono ai ferri corti? Secondo il settimanale Di Più, la vincitrice del Grande Fratello Vip avrebbe avuto una conoscenza con un uomo sposato.

Paola Di Benedetto è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip. Esperienza che è andata più che bene, visto che la modella è riuscita a tornare a casa con il titolo di vincitrice. Di recente però l’ex Madre Natura è tornata al centro della cronaca rosa. Il motivo?

Secondo il settimanale Di Più, la Di Benedetto avrebbe avuto un periodo di crisi con il suo compagno Federico Rossi, cantante di Benji e Fede. In quanto quest’ultimo avrebbe scoperto che Paola, durante il periodo di dicembre, si scambiava alcuni messaggi con un uomo sposato di sua conoscenza.

Questi fantomatici messaggi, perché la coppia non ha confermato tale indiscrezione, di non riguardavano di certo le situazioni climatiche dell’epoca. Tant’è che Federico, non appena scoperto il tutto qualche settimana fa, avrebbe pensato di contattare la moglie dell’uomo in questione per raccontarle tutto.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono in crisi? I due appaiono più felici che mai sui social, tant’è che hanno preso un’importante decisione dopo il GF Vip, ma il settimanale ha continuato con l’indiscrezione ricevuta. Indiscrezione che sarebbe stata fornita da un agente che ha preferito restare anonimo.

Federico Rossi perdona Paola Di Benedetto: il retroscena di Di Più

Federico Rossi, secondo quanto riportato dal settimanale, avrebbe deciso di mettere una pietra sopra su tale conoscenza, perdonando così la vincitrice del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Paola, che di recente ha rivelato di sognare di essere incinta, né tanto meno il suo compagno, non ha confermato o smentito quanto riportato dal settimanale. Anche se i fan di Paola e Fede non sembrano credere di fronte a tale indiscrezione, in quanto i due da quando hanno deciso di tornare insieme non si sono mai separati un attimo, se non a causa del GF Vip e del lockdown.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno davvero affrontato un periodo crisi di recente (il cantante avrebbe scoperto solo poco tempo fa di questi messaggi?). L’indiscrezione lascia non pochi dubbi.